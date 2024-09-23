23 – 29 Eylül 2024 Haftanın Yantrası Gökbörü Yantra ve Haftanın Kristali Ametist

Düşük titreşimlerin daha yüksek frekanslara dönüşmesini kolaylaştırır ve dünyevi düzlemi eterik olana bağlar.

Titreşim seviyelerini yükseltme yeteneği nedeniyle Ametist genellikle ayıklık taşı olarak anılır. Bu özellik, sağlıklı, pozitif düşünmeyi kolaylaştırarak ve dürüstlüğü, öz sevgiyi ve şifayı teşvik ederek bağımlılığın üstesinden gelmeye yardımcı olur. Ametist'in titreşimsel saflığı ayrıca verimsiz veya kaba düşünceleri azaltarak yeni fikirleri teşvik eder.

Ametist ayrıca kişinin taç çakrasını açmasına ve aktive etmesine izin vererek meditasyonu da güçlendirir. Bu, kullanıcının adil ve esnek kararlar alma ve zihinsel, duygusal ve fiziksel bedenleri dengeleyerek sorumlulukları yönetme yeteneğini artırır.

Ametistin fiziksel şifa özellikleri

Bu güçlü şifa kristali, stres bozuklukları ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele edenlere destek olur ve ayrıca bağımlılıktan kurtulma sürecine de yardımcı olabilir.

Fiziksel koşullara gelince, Ametist astım, artrit, baş ağrısı, uykusuzluk ve kan şekeri dengesizliği semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, bu taş hafıza sorunlarına, kötü duruşa ve işitme kaybına da yardımcı olur.

Efsaneye göre, Dionysus bir ölümlünün algıladığı bir hakaret karşısında öfkelendi ve yoluna çıkan bir sonraki ölümlüye kaplanlar göndereceğine yemin etti. Masum bir kadın gerçekten de av ve vahşi hayvanların tanrıçası Artemis'in tapınağına giderken yoluna çıktı. Dionysus kaplanları kadının üzerine saldı, ancak Artemis araya girerek kadını korumak için berrak bir taşa dönüştürdü. Hatasını fark eden Dionysus pişmanlıkla ağladı ve şarap kadehini ona övgü olarak devirdi. Şarap daha sonra taşı mor renge boyadı ve Yunanlıların, aynı derecede mor renkte bir taş olan Ametist'in onları sarhoşluğun kötülüklerinden koruyacağına inanmalarına yol açtı.

Hem eski Mısırlılar hem de eski Yunanlılar Ametist'i elmaslar ve yakut kadar değerli sayıyorlardı. İlki, Ametist'i kraliyet için tasarlanmış koruyucu muskalara yerleştiriyordu. Bunun nedeni, taşın takan kişiyi büyücülükten koruyacağına ve korku veya suçluluk duygularını uzaklaştıracağına inanmalarıydı.

Doğu kültürleri açısından Ametist, Buda için kutsal kabul edilir. Enerji akışını kullanarak mekansal düzenlemeyi belirleme sanatı olan Feng Shui, Ametist'i negatif enerjiyi temizlemek için kullanır.

Ametist ayrıca İncil bilgisinde dikkate değer bir taştır. Exodus kitabında anlatıldığına göre, İsrail'in on iki kabilesini temsil eden Aaron'un göğüs zırhına yerleştirilen on iki değerli taştan biriydi. İbranice'de Ametist'in adı ahlamah'tır ve bu da rüya taşı anlamına gelir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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