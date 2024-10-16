23.23 Saat Anlamı Nedir? İlahi Adalet Tecelli Edecek, Hayatınız Şimdi Değişecek

Şüphesiz ki hayat cömert olanları ödüllendirir. Gece yarısı olmak üzereyken bu söz kulaklarınızda yankılansın çünkü sevginizi cömert ve cesur bir şekilde gösterirseniz, mutluluğu yakayacağınız anlardasınız.

Sevginizi göstermekten çekinmeyin ve sevmekten asla korkmayın! Sonu nasıl olursa olsun sevgi, mutluluğun anahtarıdır. Ne dersiniz? Belki de sevdiklerinizi aramak için hâlâ geç değildir?