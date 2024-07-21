22 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünden itibaren hızlı ve eğlenceli bir haftaya başlıyorsun. Güçlü astrolojik etkiler altında sosyalleşmeye ve derinleşmeye odaklanmalısın. Güneş'in Aslan burcunda konumlanması resmen sosyal hayatını renklendirecek. Bu dönemde arkadaşların ve sevdiklerinle birlikte keyifli ve eğlenceli vakitler geçireceksin. Yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevreni genişletmek de isteyebilirsin. Fakat her şeye aynı anda yetişmeye çalışmamalısın. Mesela biraz dinlenmek için işten izin alabilir ya da sorumluluklarına ara verebilirsin. Kısa bir tatil sana da iyi gelmez mi?

Gelelim Güneş'in Neptün ile yaptığı üçgen açının etkisine. Bu açı kalıbı, sezgisel olarak doğru insanlarla bağlantı kurman konusunda seni destekleyecek. Bakarsın bu sayede bir de dengeyi ve huzuru bulacağın doğru kişiyle tanışırsın.

Son olarak, olur da tatlı bir tatil yerine iş hayatına devam etmek durumunda kalırsan, standart düzenine odaklanmanı tavsiye etmeliyiz. İş hayatında rutini bozmadan ve konfor alanından çıkmadan hareket edersen güzel bir hafta geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...