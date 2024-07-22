Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
22 Temmuz - 28 Temmuz 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 22 Temmuz - 28 Temmuz 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 22:22

Kıldan ince kılıçtan keskin enerjiler altındayız hafta boyunca. Başkalarının başarısı, yanlışı, mutluluğu, mutsuzluğu ile uğraşmak yerine kendimizi geliştirmeye olsun gayretimiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Koç

Koç

Gökyüzü bu hafta yönetici gezegeniniz Mars'ın Aslan burcunda olmasıyla, sizi ileriye taşıyor. Uzun vadeli hedefleri ve projeleri takip etmek için bu ivmeyi yakalayın. Ancak denge çok önemli. Haftanın ortasında, Kova burcundaki dolunay topluluk ve iş birliğinin önemini vurguluyor. Destek ve ilham için arkadaşlarınıza ve müttefiklerinize ulaşın. Finansal olarak dikkatli olun, haftanın ortasına doğru beklenmedik bir masraf çıkabilir. Kişisel ilişkilerinizde, iddialılığınız bağları güçlendirebilir ancak dinlemeyi de unutmayın. Sağlık açısından, canlılığınızı korumak için enerjinizi düzenli egzersize yönlendirin. Hafta sonuna doğru, Venüs Başak burcuna girerek öz bakımı ve farkındalığı önceliklendirmenizi teşvik ediyor. İç gözlem ve planlama için zaman ayırın. Yaratıcılığınız zirveye ulaşacak ve bu, sanatsal uğraşlar için mükemmel bir zaman olacak sizler için akışta ve kabulde kalın. 

Boğa

Güneş Aslan burcuna girdiğinde istikrar ve topraklama enerjisi getiriyor ve ev ve aile hayatınıza ışık tutuyor. Sevdiklerinizle yeniden iletişim kurmak ve ev içi alanınızda uyum yaratmak için bu zamanı kucaklayın. Finansal olarak, Aslan burcundaki Merkür'ün iletişim becerilerinizi geliştirmesi sayesinde kazançlı fırsatlar bulabilirsiniz; pazarlıkları veya yatırımları düşünün. İlişki açısından sabırlı ve anlayışlı olun; doğal eğiliminiz istikrarlı olmaktır, bu da size şimdi fayda sağlayacaktır. Hafta ortasında Kova burcundaki dolunay, sosyal çevreniz ve uzun vadeli hedefleriniz hakkında düşünme zamanını öneriyor. Sağlık açısından, stresi yönetmek için rahatlama ve farkındalık tekniklerine öncelik verin. Venüs hafta sonuna doğru Başak burcuna geçerken, yenilenmiş bir netlik hissi hissedecek ve kişisel projelerinize odaklanacaksınız. Bu zamanı planlamak ve organize etmek için kullanın kazanacaksınız. 

İkizler

Gökyüzü bu hafta, iddialı hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir enerji ve coşku akışı bekleyin. Yönetici gezegeniniz Merkür, Mars ile uyum içinde, kendinizi ifade etme ve özür dileme kararlılığı veriyor sizlere. Profesyonel olarak, bu yeni fikirler ve projeler sunmak için uygun bir zamandır. Meslektaşlarınız ve yöneticileriniz yenilikçi düşüncenizden ve ikna edici iletişim becerilerinizden etkilenecekler. Kalp meselelerinde, burcunuzdaki Venüs'ün etkisi romantizmi ve daha derin duygusal bağları davet ediyor. Bekarlar umut verici yeni olasılıklarla karşılaşabilirken, ilişkide olanlar bağlarının güçlendiğini görecekler. Finansal olarak dikkatli olun; haftanın ortasında beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir, bu nedenle harcamalarınızı kontrol altında tutmanız çok önemlidir. Hafta sonuna doğru, bir sosyal etkinlik sizi kariyerinizi ilerletebilecek kişilerle tanıştırabilir. Haftanın telaşı tükenmişliğe yol açabileceğinden, kendinize bakmak için biraz zaman ayırmayı unutmayın. İç huzuru korumak için iş taahhütlerinizi rahatlamayla dengeleyin. Genel olarak, fırsatları yakalayın ve tatmin edici bir hafta için refahınızı besleyin.

Yengeç

Yengeç

Gökyüzü bu hafta iç gözlem ve duygusal berraklık dalgası yaşayacaksınız. Güneş burcunuza girdiğinde, sezgileriniz ve hassasiyetiniz artacak ve bu da onu kişisel gelişim ve kendini keşfetme için mükemmel bir dönem haline getirecek. Sizi geride tutan geçmiş sorunları çözmeye odaklanın. Profesyonel olarak, Ay'ın etkisi empatinizi ve anlayışınızı artırdığı için işbirliğinin ve ekip çalışmasının tercih edildiğini göreceksiniz. Destek ve ilham için iş arkadaşlarınıza yaslanın. Kişisel hayatınızda, Venüs'ün Yengeç'teki geçişi ilişkilerinize sıcaklık ve uyum getiriyor. Sevdiklerinizle samimi toplantılar veya yürekten sohbetler planlayın. Bekarsanız, değerlerinizi ve ilgi alanlarınızı paylaşan birine çekildiğinizi görebilirsiniz. Finansal olarak, bu hafta Jüpiter'in konumu hem kazanç hem de kayıp potansiyelini gösterdiğinden dikkatli planlama gerektiriyor. Dürtüsel satın alımlardan hafta boyunca uzak durmalısınız. 

Aslan 

Gökyüzü bu hafta,  Güneş burcunuza girdiğinde, özgüveniniz, karizmanız ve liderlik becerileriniz artacak. Bu, sorumluluk almak ve yeni girişimlerde bulunmak veya mevcut girişimlerde kendinizi göstermek için mükemmel bir dönem. İş yerinde, yenilikçi fikirleriniz ivme kazanacak ve başkalarına ilham verme yeteneğiniz zirvede olacak. Finansal olarak, para sektörünüzdeki Mars, proaktif stratejilerin ve hesaplanmış risklerin önemli kazanımlara yol açabileceğini gösteriyor. Ancak, aşırı harcamaya karşı dikkatli olun. Kişisel hayatınızda, Venüs romantik ve sosyal etkileşimleri harekete geçirdiğinden ilişkiler vurgulanıyor. Bekar ve ilişkisi olmayan Aslanlar, potansiyel partner karşınıza çıkabilir kabul de kalın evli ve ilişkisi devam edenler tutkuyu yeniden canlandırmaya ve bağları derinleştirmeye odaklanmalıdır. Yolunuza çıkan fırsatları kucaklayın ve parlak bir şekilde parlayın.

Başak

Gökyüzü bu hafta Merkür burcunuzdan geçerken, iletişimde netlik kazandırıyor sizlere. Bunu arzularınızı ve ihtiyaçlarınızı etkili bir şekilde ifade etmek için kullanın. Haftanın başlarında yanlış anlaşılma potansiyeli var, bu nedenle önemli mesajları iki kez kontrol edin. Haftanın ortasında, ortaklık sektörünüzdeki Ay ilişkileri vurguluyor. Bir partnerle uzun vadeli planları tartışmak veya gerekirse çitleri onarmak için ideal bir zaman. Hafta sonuna doğru, Mars finansal konularda harekete geçmeyi teşvik ediyor. Yatırımlara, bütçelemeye veya potansiyel gelir fırsatlarına bakın. Sağlık açısından, rutininize ve diyetinize dikkat edin. Canlılığı artırmak için yeni bir sağlıklı yaşam alışkanlığı edinin. Sosyal etkileşimler neşe getirir; arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurun veya yeni gruplara katılın. Özellikle iş yükümlülükleriniz olduğunda kendinizi aşırı zorlamamaya dikkat edin. Görevleri önceliklendirin ve mümkünse devredin.

Terazi

Terazi

Gökyüzü bu hafta, hayatın her alanında dengeyi benimsemenizi istiyor. Yönetici gezegeniniz Venüs, çekiciliği ve cazibeyi artırarak bu haftayı romantik arayışlar için elverişli hale getiriyor. Bekarlar potansiyel partnerlerle tanışabilirken, bağlı olanlar bağlarını derinleştirebilir. Profesyonel olarak, odak işbirliklerine kayıyor. Meslektaşlarla ortaklık kurmak yenilikçi çözümlere ve ilerlemeye yol açabilir. Haftanın ortasındaki dolunay kişisel isteklerinizi aydınlatıyor. Uzun vadeli hedefler üzerinde düşünün ve bunları gerçekleştirmek için adımlar atın. Finansal olarak, bütçenizi yeniden değerlendirmeyi düşünün; beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Sosyal etkileşimler bol, bu nedenle yüzeysel olanlardan ziyade anlamlı etkileşimlere öncelik verin. Haftanın sonu iç gözlem ihtiyacını beraberinde getiriyor hem fiziksel alanınızı hem de zihinsel dengenizi düzenlemek için zaman ayırın.

Akrep

Gökyüzü bu hafta, derinlik ve dönüşüm temalarını etkili kılıyor sizler için. Plüton'un burcunuzdaki varlığı, derin değişiklikler için arzuları yoğunlaştırır. Haftanın başlarında, Mars kariyer sektörünüzü canlandırır; iddialılık önemli atılımlara yol açabilir. Ancak, olası çatışmalara karşı dikkatli olun. Haftanın ortasında, Venüs yakınlık ve güveni vurguladığı için ilişkiler odak noktasına gelir. Sevdiklerinizle yürekten sohbetler yapmak için mükemmel bir zamandır, bu da bağları güçlendirebilir. Finansal olarak, yatırımları ve harcama alışkanlıklarını inceleyin; stratejik planlama gelecekteki istikrarı sağlayabilir. Dolunay, hayatınızın serbest bırakılması gereken alanlarını aydınlatır - eski kalıpları veya toksik ilişkileri bırakmayı benimseyin. Sosyal olarak, değişen enerjiler sizi yalnızlığa itebilir. Bu iç gözlem ihtiyacına saygı gösterin ve bunu derin köklü duyguları ortaya çıkarmak için kullanın. öncelik verin, profesyonel hedeflerinizde kararlı olun ve içinizdeki dönüştürücü gücü kucaklayın.

Yay

Gökyüzü bu hafta,  Merkür'ün Jüpiter ile hizalanmasıyla yönlendirilen bir enerji kasırgası getiriyor. İletişim ve ağ oluşturmaya odaklanın, çünkü bunlar en güçlü yönleriniz olacak. Pazartesi günü, beklenmedik bir mesaj yeni fırsatlar için tonu belirleyebilir. Haftanın ortasında, yaratıcılığınız zirveye ulaşıyor ve bu da beyin fırtınası seansları ve yeni projelere başlamak için mükemmel bir zaman haline geliyor. Çarşambaya kadar sözleşme anlaşmalarındaki ayrıntılara dikkat ederseniz finansal kazançlar elde edebilirsiniz. Sağlık açısından, susuz kalmayın ve diyetinize daha fazla yeşillik eklemeyi deneyin. İlişkiler, Venüs sosyal sektörünüzü kutsadıkça derinleşir; cuma anlamlı sohbetler için idealdir. Bekarlar, topluluk etkinlikleri aracılığıyla aşk ilgi alanları bulabilir. Genel olarak, bu hafta potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için uyumlu ve değişikliklere açık olun.

Oğlak

Oğlak

Gökyüzü bu hafta,  Güneş'in Aslan burcundan geçişi sekizinci evinizi harekete geçirerek dönüşüm ihtiyacınızı yoğunlaştırıyor. Haftanın başlarında, hayat seçimlerinizi yeniden değerlendirmek ve gerekli ayarlamaları yapmak zorunda hissedebilirsiniz. Kariyer açısından, özellikle salı günü Ay'ın etkisinin profesyonel sektörünüzü vurguladığı güçlü bir dönem. Ağ kurma önemli atılımlara yol açabilir. Finansal olarak yatırımlarınıza dikkat edin, hafta ortası yeniden strateji belirlemek için uygun. Merkür derin, anlamlı diyalogları teşvik ettiği için ilişkiler sabır gerektirebilir. Bekarlar hafta sonu sosyal toplantılarda ilgi çekici olasılıklarla karşılaşabilirler. Sağlık dikkat gerektirir, stresi azaltmak için farkındalık uygulamalarını entegre etmeye odaklanın. 

Kova 

Gökyüzü bu hafta odak noktanızın kişisel ilişkiler ve yaratıcı çabalar olacağını gösteriyor.  Güneş yedinci evinizi aydınlatarak ortaklıkları ve iş birliklerini vurguluyor. Pazartesiden itibaren yakın ilişkilere dair anlayışınızı değiştirebilecek içgörülü konuşmalara hazır olun. Salı günü Merkür'ün etkisi iletişim becerilerinizi geliştirerek onu müzakereler ve çatışmaları çözmek için ideal bir gün haline getiriyor. Mali açıdan, haftanın ortasında harcamalarda dikkatli olun, beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Kariyer ilerlemesi, bir iş arkadaşınızın destek verdiği Çarşamba günü görülür. Sağlık açısından, bu yeni fitness rutinleri veya diyet değişiklikleri denemek için iyi bir haftadır. Venüs'ün sosyal sektörünüzdeki hareketi hafta sonu keyifli toplantılar vaat ediyor; bekarlar umut verici romantik ilişkilere hazır olun. 

Balık

Gökyüzü bu hafta kendinizi sorumlulukların ve günlük rutinlerin içinde bulacaksınız. Güneş'in altıncı evinizdeki varlığı, işe, sağlığa ve başkalarına hizmet etmeye odaklanmanızı sağlar. Haftanın başlarında, ayrıntılara dikkat edin; çalışkanlığınız üstleriniz tarafından fark edilmeden kalmayacaktır. Finansal olarak, salı günü özellikle; dürtüsel satın alımlardan kaçının. Çarşamba, kariyer ilerlemeleri için özellikle hayırlıdır; disiplinli çalışmanız önemli bir takdir sağlayabilir. Merkür'ün etkisi sorun çözme becerilerinizi geliştirir, bu nedenle bekleyen görevlerle doğrudan mücadele edin. İlişkiler, Venüs uyumlu etkileşimleri tercih ettiği için Perşembe günü ivme kazanır; bekarlar profesyonel çevreler aracılığıyla biriyle tanışabilir. Sağlık açısından, yeni bir fitness rejimine veya diyet planına başlamak için harika bir zamandır; özel tavsiyeler için bir sağlık uzmanına danışmayı düşünün. Hafta sonu rahatlama ve kişisel bakım fırsatları sunuyor sizlere kabulde kalın. 

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam