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22 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

22 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 19:01

Yalnızlığın mümkün olmadığı bir gün yaşayabilirsiniz! Kapıyı kapatsanız bacadan girecek bu kişinin niyeti ciddi. Peki, 22 Şubat Perşembe gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kendine vakit ayırmaya ne dersin? Evden çıkmak istemeyen ruh halini zorlamak bir çözüm olmayabilir. İşten izin almak, evden çalışmak, hatta kapı çalarsa açmamak isteyebilirsin. Fakat Venüs'ün Mars ile kavuştuğu bugün yalnız kalman pek de mümkün değil. Kapını çalan yakışıklı ya da güzel, seni heyecanlandırabilir. Gelen bir dosttan fazlası olmak istiyor gibi... 

Aşkın enerjisini yükselten iki gezegenin kavuşumunda iki farklı dünyası olan iki insan da kavuşabilir. Farklılıklar seni korkutmasın. Aşk enerjinin yüksek olduğu bugün akışına bırakmak güzel başlangıçlara neden olabilir. Gelelim evli Yay burçlarına! Sizin için de bir haberimiz var. İlişkinizde ne eksik? İşte bugün o eksiği kapatmanın zamanı geldi. Hadi ona sarılın, bir yolunu bulacaksınız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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