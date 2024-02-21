22 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kendine vakit ayırmaya ne dersin? Evden çıkmak istemeyen ruh halini zorlamak bir çözüm olmayabilir. İşten izin almak, evden çalışmak, hatta kapı çalarsa açmamak isteyebilirsin. Fakat Venüs'ün Mars ile kavuştuğu bugün yalnız kalman pek de mümkün değil. Kapını çalan yakışıklı ya da güzel, seni heyecanlandırabilir. Gelen bir dosttan fazlası olmak istiyor gibi...

Aşkın enerjisini yükselten iki gezegenin kavuşumunda iki farklı dünyası olan iki insan da kavuşabilir. Farklılıklar seni korkutmasın. Aşk enerjinin yüksek olduğu bugün akışına bırakmak güzel başlangıçlara neden olabilir. Gelelim evli Yay burçlarına! Sizin için de bir haberimiz var. İlişkinizde ne eksik? İşte bugün o eksiği kapatmanın zamanı geldi. Hadi ona sarılın, bir yolunu bulacaksınız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...