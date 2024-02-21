22 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kelimenin tam anlamıyla baştan çıkarıcısın! Kendine değer veren ve sevgini güçlü bir dille ifade edebilen kişiliğin ön plana çıkacak. Hayata karşı tavrın ve hayatın sana karşı tavrı değişecek. Venüs Mars kavuşumunda sen de neşeye ve arzularına kavuşacaksın. Gizli kalmış isteklerin ve arzularını özgürce ifade etmekten çekinme. Bastırdığın duygularının ortaya çıkmasına izin ver. Ölçülü riskler alarak çekiciliğini kullanmaktan kaçınma! Daha ne diyelim, bugün aşk ile dol ve dilediğince yaşa.

Gelelim, iş hayatına ve paraya ilişkin konulara. Maddi kaynaklarının artacağı bir gün olabilir. Beklediğin ödemeler günün ikinci yarısında eline geçebilir. Biraz daha sabredersen hafta sonuna finansal sorunlarını çözmüş bir şekilde girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...