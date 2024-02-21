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22 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

22 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 19:01

Neşeli ve arzulu halinize herkes hayran kalacak. Kim bilir belki de Venüsün size sunduğu özgürlük tam da ihtiyacınız olan şeydir! Peki, 22 Şubat Perşembe gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kelimenin tam anlamıyla baştan çıkarıcısın! Kendine değer veren ve sevgini güçlü bir dille ifade edebilen kişiliğin ön plana çıkacak. Hayata karşı tavrın ve hayatın sana karşı tavrı değişecek. Venüs Mars kavuşumunda sen de neşeye ve arzularına kavuşacaksın. Gizli kalmış isteklerin ve arzularını özgürce ifade etmekten çekinme. Bastırdığın duygularının ortaya çıkmasına izin ver. Ölçülü riskler alarak çekiciliğini kullanmaktan kaçınma! Daha ne diyelim, bugün aşk ile dol ve dilediğince yaşa. 

Gelelim, iş hayatına ve paraya ilişkin konulara. Maddi kaynaklarının artacağı bir gün olabilir. Beklediğin ödemeler günün ikinci yarısında eline geçebilir. Biraz daha sabredersen hafta sonuna finansal sorunlarını çözmüş bir şekilde girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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