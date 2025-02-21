22 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün geçmiş ile gelecek arasında kusursuz bir denge kurabilirsin. Özellikle bugüne dek üstlendiğin ancak artık gerek kalmayan sorumluluklarını enine boyuna düşünebilirsin. Bu sayede ardında bırakmaya cesaret edemediğin ne varsa kurtulacaksın. Seni yoran yüklerini üzerinden atmanın tam sırası.

Tabii bu durumda bazı ilişkileri de gözden geçirmelisin. Seni dibe çeken toksik ilişkilerden arınmaya hazırsın. Bir süredir konfor alanı olarak gördüğün kişileri artık yük olarak görmeye başlayabilirsin. Tam da bu noktada ayrılık konuşması yaparken bir hayli cesur ve korkusuz olacaksın.

Hafta sonu gerçek bir kış temizliği olacak gibi. Bahara erkenden hazırlık yaparak içinin çiçek açmasını sağlayabilirsin. Seni heyecanlandıran onlarca güzelliği de bu sayede göreceksin. Belki de yeni dostluklar ve ilişkiler de gündeminde yer alacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...