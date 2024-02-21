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22 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

22 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 19:01

Venüs ile Mars'ın aynı burçta kavuştuğu bugün şans sizden yana! Kariyer planlarınız bir anda değişebilir! Peki, 22 Şubat Perşembe gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 22 Şubat Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kişisel sınırlarını koruman gerekebilir! İkili ilişkilerde bazı sınırların olması iyidir. Fakat bugün sınırlar haddinden fazla aşılabilir. Ağzından çıkan sözlere ve kişilere tanıdığın imtiyazlara dikkat etmelisin. Sınırlar bir kez aşıldığında, ilişkideki saygı ortadan kalkabilir. Kırıcı sözler söylemekten ve öfkeyle hareket etmekten kaçınmalısın. 

Gelelim profesyonel hayatın ve kariyerine etkileyecek seçimlerine! Bugün hiç aklında olmayan bir yerden iş teklifi alabilirsin. Seni heyecanlandıracak bu teklifle hayatının seyri değişebilir. Yurt dışı bağlantılı işler ve ülkeye giriş çıkışlarınla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Artık bir karar vermenin zamanı geldi. Gidiyor musun, yoksa kalıyor musun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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