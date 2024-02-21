22 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kişisel sınırlarını koruman gerekebilir! İkili ilişkilerde bazı sınırların olması iyidir. Fakat bugün sınırlar haddinden fazla aşılabilir. Ağzından çıkan sözlere ve kişilere tanıdığın imtiyazlara dikkat etmelisin. Sınırlar bir kez aşıldığında, ilişkideki saygı ortadan kalkabilir. Kırıcı sözler söylemekten ve öfkeyle hareket etmekten kaçınmalısın.

Gelelim profesyonel hayatın ve kariyerine etkileyecek seçimlerine! Bugün hiç aklında olmayan bir yerden iş teklifi alabilirsin. Seni heyecanlandıracak bu teklifle hayatının seyri değişebilir. Yurt dışı bağlantılı işler ve ülkeye giriş çıkışlarınla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Artık bir karar vermenin zamanı geldi. Gidiyor musun, yoksa kalıyor musun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...