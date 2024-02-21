22 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün sosyal ilişkilerinde hareketlilik söz konusu olabilir. Davet edildiğin atölye, seminer veya çalışma etkinliklerinde yeni insanlarla tanışabilirsin. Bir süredir yakın çevrenle dahi paylaşmak istemediğin bazı şeyler hakkında yabıncılarla sohbet etmek isteyebilirsin. Kendini özgür hissettiğin ortamlarda, kişisel ya da iş ile ilgili konularda sohbet etmek huzurlu hissetmeni sağlayabilir.

Belli ki bir süredir sustukların içinde büyümüş! Öz güvenli ve kendinden emin imajının altında acılarını ya da anılarını paylaşmak isteyen kişiliğinin ortaya çıkacak bir alana ihtiyacı varmış. Bunun için artık bir takım terapi, etkinlik ve atölyeleri haftalık programına eklemek isteyebilir. Sosyal ağını genişletmek yenilenmek için iyi bir yol olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...