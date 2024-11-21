22 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kendini değerli hissedeceksin! Kendini, fikirlerini ve isteklerini her zamankinden çok daha istekli bir şekilde ortaya koyacaksın. Maddi yatırımlarında cesur, iş hayatında yenilikçi, aşk hayatında ise tutkulu olacaksın.

İşte bu gerçek bir kazanma döngüsü... Hayata nereden tutunursan tutun, başarı ve mutluluk senin olacak. Çünkü bugün gökyüzünün de desteği ile çok kararlı ve netsin. Hayattan ne istediğini çözmüş gibisin. Bu durum sana başarının dışında güç ve irade de getirecek. Bağlılıklarından, hatalarından ve yanlışlardan çok çabuk döneceksin.

Hayatının kontrolünü eline almak üzeresin. Dik duruşunu, Akrep enerjisini ve hareketliliğini geri kazanacaksın. Enerjin gibi neşen de yerine gelecek. Tam da bu aşama aşk hayatında geçmişe dönebilirsin. Yarım kalan defterlerin ya tamamen kapanmaya ya da yeniden açılmaya ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...