22 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün geleceğe yönelik hedeflerine odaklanmalısın. Bu hedeflerin ekip çalışması ve ortak projeler üzerine olması gerekebilir. Zira bu dönemde bireysel başarılara değil iş ortamınla uyumlu bir düzene ihtiyaç duyabilirsin.

İşte tam da bu noktada ilişkilerde denge ve uyumun habercisi Güneş'in Terazi burcundaki konumundan söz etmemiz gerekiyor. Bu güçlü astrolojik olay sadece iş hayatında değiş sosyal çevrende de daha uyumlu ve dengeli ilişkiler kurmanı sağlayacak. Tabii sosyal hayatta eğlence ve mutluluk da böylece seni bulacak. Hayattan keyif aldığın bir gün olacağı kesin. Çünkü hem işinde başarılı hem de özel hayatında keyifli anlar peşi sıra yaşanacak.

Tüm bunların dışında güne damgasını vurmaya hazırlanan Güneş ile Plüton arasındaki üçgenden söz etmeliyiz. Aşk hayatında derin ve kalıcı bir değişim yaratmana yardımcı olacak bu enerjinin tadını çıkar. Günlük yaşantıda olduğu gibi bireysellikten uzaklaşmanın tam zamanı. İki kişinin ortak bir yolda yürüdüğü bu kıymetli duygunun altında romantik anlar seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...