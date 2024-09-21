22 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün iki güçlü astrolojik etkinin altındasın. Bu nedenle finansal konulara odaklanabilirsin. Uzun zamandır aradığın denge, uyum ve gücü bir arada bulabilirsin. Zira Güneş'in Terazi burcunda konumlandığı bugün, günün en kârlı ismi olacaksın. Finansal kaynakları dönüştürecek ve büyütme fırsatı bulacaksın. Bu nedenle elindekileri yönetmek konusunda ustalığını göreceğiz.

İşte tam da bu noktada hem iş hem para konusunda kendinden emin adımlar atacaksın. Kazandıkça hevesin ve motivasyonun da artacak. Bu arada miras, vergi, nafaka ya da borç gibi konularda eşitlikçi ve adil çözümler bularak kazancını manevi açıdan da dengeleyeceksin. Şimdiden söyleyelim bu durum beraberinde önemli bir manevi gücü ve saygınlığı da getirecek.

Güneş ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisi altında bir de aşktan söz edelim. Günün ikinci yarısında gezegenlerin yeni konumu, duygularına odaklanmanı sağlayacak. Aşk ve romantizm gündeminde yer alacak. Belki bir aşk itirafı da günün sürprizi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...