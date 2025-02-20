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21 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
20.02.2025 - 19:04

Geçmişten arınma zamanı geldi! Peki 21 Şubat Cuma günü kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün geçmişle yüzleşmeye hazır mısın? Bir süredir kapandı sandığın ya da unuttuğun duygular yeniden gündeminde yer alabilir. İçsel anlamda bir barış sağlamadan geçmişe sünger çekemeyeceğini anlayabilirsin. Tam da bu noktada özgür olmak istiyorsan, eski defterleri kapatmak için biraz yorulmaya hazır olmalısın. 

Özellikle de aile bağlarına dair sorunlar ve anlaşmazlıklar karşına gelebilir. Dikkatli ol bu durum birtakım travmaları da tetikleyebilir. Lakin derler ya yaşadığın bu stres ve zorlukla adeta 'küllerinden doğacaksın.' Hak ettiğin hayatı elde etmek için her şeyi ardında bırakacak, geçmişten ve seni derinden yaralayan her şeyden kurtulacaksın. 

Biraz da aşktan söz edelim ister misin? Zira kalbinin hızla atmasına neden olacak güzel duyguları sana yaşatacak biri var pek yakınında. Bu duygusal sürecinde de adeta şifa getirecek, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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