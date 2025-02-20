21 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün geçmişle yüzleşmeye hazır mısın? Bir süredir kapandı sandığın ya da unuttuğun duygular yeniden gündeminde yer alabilir. İçsel anlamda bir barış sağlamadan geçmişe sünger çekemeyeceğini anlayabilirsin. Tam da bu noktada özgür olmak istiyorsan, eski defterleri kapatmak için biraz yorulmaya hazır olmalısın.

Özellikle de aile bağlarına dair sorunlar ve anlaşmazlıklar karşına gelebilir. Dikkatli ol bu durum birtakım travmaları da tetikleyebilir. Lakin derler ya yaşadığın bu stres ve zorlukla adeta 'küllerinden doğacaksın.' Hak ettiğin hayatı elde etmek için her şeyi ardında bırakacak, geçmişten ve seni derinden yaralayan her şeyden kurtulacaksın.

Biraz da aşktan söz edelim ister misin? Zira kalbinin hızla atmasına neden olacak güzel duyguları sana yaşatacak biri var pek yakınında. Bu duygusal sürecinde de adeta şifa getirecek, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...