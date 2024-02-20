21 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün biraz kaprisli ya da ilgi bekleyen yanların ortaya çıkabilir. Partnerinden 'günaydın' mesajı, 'seni seviyorum' itirafından çok daha fazlasını talep ettiğin bir gün olabilir. Senin gibi yaratıcı sürprizler yapmasını, güzel sözler söylemesini veya özel organizasyonlarala seni şaşırtmasını isteyebilirsin. Aşk hayatında heyecan arayışına girebilirsin.

Sahi, kariyerinde de bir maceranın peşinde olabilir misin? İşleri kendi tarzınla yürüterek büyük başarılar elde edeceğine inanabilirsin. Zaten yaratıcı gücünü ortaya çıkarmanın tam zamanı! Chiron'un Kova burcuyla yaptığı açı seni etkisi altına almışken içindeki tutkuyla kolayca istediğini elde edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...