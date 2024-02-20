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21 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 19:01

Ruhunuza yakışanı yapın ve macera peşinde koşun! Peki, 21 Şubat Çarşamba gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Şubat Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün biraz kaprisli ya da ilgi bekleyen yanların ortaya çıkabilir. Partnerinden 'günaydın' mesajı, 'seni seviyorum' itirafından çok daha fazlasını talep ettiğin bir gün olabilir. Senin gibi yaratıcı sürprizler yapmasını, güzel sözler söylemesini veya özel organizasyonlarala seni şaşırtmasını isteyebilirsin. Aşk hayatında heyecan arayışına girebilirsin. 

Sahi, kariyerinde de bir maceranın peşinde olabilir misin? İşleri kendi tarzınla yürüterek büyük başarılar elde edeceğine inanabilirsin. Zaten yaratıcı gücünü ortaya çıkarmanın tam zamanı! Chiron'un Kova burcuyla yaptığı açı seni etkisi altına almışken içindeki tutkuyla kolayca istediğini elde edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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