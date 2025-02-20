21 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün duygusal iniş çıkışlar hayatını etkileyebilir. Özellikle tutkularını yönetmekte zorlanabilirsin. Bu durumda heyecanla aşka odaklanabilirsin. Aman dikkat anlık hevesler ve gelip geçici tutkuların peşinden yanlış kararlar alabilirsin. Mesela yüzeysel bir ilişkiye fazlaca anlam yükleyip karşı tarafın beklentisini artırabilirsin.

Ama eğer hâlâ aşkını itiraf etmediysen, işte o zaman gerçek duygularının ortaya çıkması ile mutluluğu yakalayabilirsin. Aşk seni bekliyor, sen neyi bekliyorsun?

Yaşadığın duygusal karmaşa iş hayatına da etki edecektir. Finansal konularda ve ortaklık ilişkilerinde karşı tarafa karşı fazla empatik yaklaşabilirsin. Bunun yerine kendi çıkarlarını korumaya odaklanmalısın. Bu konuda önceliği kendine ve güvenliğine vermelisin. Bu sayede hislerinden nedeniyle pişmanlık yaşamaktan kurtulabilirsin. Kalbin kadar aklınla da hareket et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...