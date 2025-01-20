21 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün aile içinde sorumluluk alan taraf olacaksın. Büyük yükler üstlenmen, yeni bir düzen sağlaman ve herkesi düşünmen gereken bir dönem başlıyor. Haliyle bugünlerde her zamankinden biraz daha fazla yorulabilirsin. Sen güçlü bir duruş sergileyip dik durdukça ve sorumluluk aldıkça her şeyin üzerine gelmesi ihtimaline de hazır ol!

Güneş ile Plüton arasındaki etkileşim seni otorite figür, baba ya da anne rolüne sokuyor. Ailevi meselelerin bir çözüme ermesi, uzlaşma sağlanması ve herkesin mutluluğu için fazlaca mesai harcayacak gibi görünüyorsun. Günün sonunda istediğini elde edeceğin de aşikar. Çünkü yeni düzen tam da senin istediğin gibi olacak. Belki biraz yorulacaksın ancak sonunda kazanacaksın.

Tam da bu noktada özgürleşmek için yaptığın düzenlemelerin bazı bedelleri olabileceğini unutma. Herkesi mutlu etmen pek mümkün değil. Bunun için kendi mutluluğuna ve doğru olana odaklanmak en iyisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...