21 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün monoton ve tekdüze olan her şeyden kaçabilirsin! Sıyrılmanın ve değişmenin bir yolunu bulursan taze başlangıçlarla derin heyecanlar yaşayabilirsin. Özellikle sosyal hayatında harekete ihtiyacın olduğu aşikar!

Tam da bu noktada hayatına yeni insanlar almalısın. İlkbahar ekinoksunun heyecanı ile yeni bir çevre edinmek, hayatına renk ve çeşitlilik katan insanlarla bir araya gelmek bir harika olacaktır. Bu yüzden cuma akşamını sosyal gruplara, etkinliklere, sohbetlere veya tartışmalara katılabilirsin. Yani kendini gösterebileceğin bir ortamda fikrlerini ya da yeteneklerini ortaya koymalısın.

Yeni arkadaşlıkların yanında yeni bir aşka yelken açmaya da ne dersin? Gerçi bu süreçte uzun zamandır hayatında olan kişiyle arandaki bağların şekil değiştirmesi söz konusu olabilir. Kalbini çalan ise eski sevgili de olabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...