21 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün bağımsızlık arayışı içerisine girebilirsin! Bireysel anlamda özgürlüğe, maddi anlamda kendi ayakların üzerinde durmaya ve kariyerinde ön plana çıkmaya özen gösterebilirsin. Hayatının hemen her alanında başkalarının etkisinden kurtulmak ve bağlılıklardan arınmak gündeminde yer alabilir.

Özellikle de duygusal ilişkilerde bir denge kurmaya ve kendini özgür hissetmeye ihtiyacın olabilir. Adanmışlık ve aidiyet duygunu törpülemeye ne dersin? İkili ilişkilerde dahi olsa başkasının gölgesinde kalmak istememen son derece normal. Bir olmak güzel ama kendin olmayı unutmaman şartıyla!

Tabii başta özel hayatın olmak üzere bağımsızlaştıkça güçlenecek, güçlendikçe ise yolunu açacaksın. Kararlarını tek başına verebilecek, bu sayede iş yerinde kendini gösterme şansı elde edeceksin. Kariyer hedeflerine odaklanarak ekip arasında sıyrılma şansın da var. Bu süreçte rekabette yerini alsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...