21 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kendi potansiyelini ortaya koymak konusunda ısrarcı olabilirsin. Bu dönemde üzerindeki hem içsel hem de dışsal baskılar artabilir. Zira Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının zorlayıcı etkisi seni biraz strese sokabilir. Ancak bugün stres ve baskı ile başa çıkabilirsen, yeteneklerini kolayca sergileyebilirsin. Belki de bu aşamada kendine yaptığın baskıya da son vermelisin! Dikkatli ol kusursuzu elde etme ve sınırları aşma arzusuyla hata yapabilirsin.

Tam da bu aşamada, duygusal Yengeç burçları için dengeyi bulmak bir hayli önemli olacaktır. Belki başarıya odaklanmaya devam edebilir, bir yandan da elinden gelenin en iyisini yaptığına inanarak yüklerinden kurtulabilirsin. Bu süreçte yapabileceğin en iyi şey olmazlara takılmamaktır. Belki de detayları biraz göz ardı ederek bütüne odaklanırsan hedeflerine stressiz bir şekilde ulaşabilirsin.

Bir haftada duygulardan ve aşktan söz edelim! Zihnindeki stresi ve üzerindeki baskıyı azaltacak yegane kişi ruh eşin olmalı. Günün stresini de düşünürsek bugün partnerinle dertleşmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...