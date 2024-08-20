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21 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 19:06

Otorite ile ile mücadele etmeyin, Satürn ve Jüpiter'den haber ver! Peki, 21 Ağustos Çarşamba gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Ağustos Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün otorite figürlerle çalışabilirsin! Dediğim dedik bir tavır ile kendini kanıtlamaya odaklanabilirsin. Bu konuda sana destek veren Jüpiter ile Satürn karesinin, gerilimlerin sebebi de olduğunu unutmamalısın. Bu dönemde dikkatli adımlar atmazsan patronların, ebeveynlerin, resmi kurumlar ya da yöneticilerle büyük çatışmalar içerisine girebilirsin. Açık söyleyelim, bu pek de işine gelmez! 

Tam da bu aşamada, gücünü göstermenin farklı yollarını denemelisin. Bilgin ve tecrübenle fark yaratmalısın. Her zamanki gibi dengeyi kuran kişi olduğunu karşısındakine göstermelisin. Güç mücadelelerini sessizce ve sorumluluklarını yerine getirerek yürütmelisin. Kendi sınırlarını aşabileceği Jüpiter'in etkisiyle büyüyeceğin fırsatlar yakalayacaksın. Güzünü dört aç ve ilerlemeye odaklan. Bu sayede rakiplerinin hiç şansı olmayacak. 

Aşk hayatında da benzer sorunlardan söz etmek mümkün olacak. Zira otorite kurma ve gücünü kanıtlama arzun burada da kendini gösterecek. Duygularına kapılarak hareket edersen kalbin kırılabilir... Aşkta güçlü tarafı olmayacağını unutmamalı ve romantizmin tadını çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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