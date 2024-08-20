21 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün sabır ve sebat gerektiren durumlar gündeminde yer alabilir. Hedeflerine ulaşmanı zorlaştıran birtakım engellerle karşılaşabilirsin. Bu aşamada asla pes etmemeli azmin zaferini kucaklamak için biraz daha mücadele etmelisin. Çünkü Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının da etkisiyle muradına ereceksin. Her şerde bir hayır bulacak, yolunun açıldığını fark edeceksin. Bu aşamada kararlılığın ve kendinden emin duruşun da çokça işine yarayacak.

İş hayatında hem bireysel hem kolektif düzeyde yapılanmalar söz konusu olabilir. Bu yeniden düzenleme sürecinde göstereceğiniz sabır sayesinde uzun vadeli hedeflerine kısa zamanda ulaşabilirsin.

Beklentilerini aşan başarıların hazzı ile dolup taşmanı sağlayan bugüne Bir de aşk yakışmaz mı? Fakat duygularını ikinci plana atabilirsin. Zira bugün yetiştirmek istediğin çokça iş var. Ama en azından ailene, varsa çocuklarına ve kardeşlerine zaman ayırmalısın. yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...