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21 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 19:06

Satürn ile Jüpiter arasındaki güçlü açının etkisinde kalacaksın! Peki, 21 Ağustos Çarşamba gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Ağustos Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sabır ve sebat gerektiren durumlar gündeminde yer alabilir. Hedeflerine ulaşmanı zorlaştıran birtakım engellerle karşılaşabilirsin. Bu aşamada asla pes etmemeli azmin zaferini kucaklamak için biraz daha mücadele etmelisin. Çünkü Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının da etkisiyle muradına ereceksin. Her şerde bir hayır bulacak, yolunun açıldığını fark edeceksin. Bu aşamada kararlılığın ve kendinden emin duruşun da çokça işine yarayacak. 

İş hayatında hem bireysel hem kolektif düzeyde yapılanmalar söz konusu olabilir. Bu yeniden düzenleme sürecinde göstereceğiniz sabır sayesinde uzun vadeli hedeflerine kısa zamanda ulaşabilirsin.

Beklentilerini aşan başarıların hazzı ile dolup taşmanı sağlayan bugüne Bir de aşk yakışmaz mı? Fakat duygularını ikinci plana atabilirsin. Zira bugün yetiştirmek istediğin çokça iş var. Ama en azından ailene, varsa çocuklarına ve kardeşlerine zaman ayırmalısın. yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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