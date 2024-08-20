21 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün anlık tatminler yerine uzun vadeli hedeflere odaklanmalısın. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle sabırlı bir şekilde ilerlemeye odaklanmalısın. Üstelik bunu hem aşk hem de iş hayatında eş zamanlı olarak yapmalısın. Hayatının seyrini olumlu yönde değiştirecek adımlar atarak geleceğine şekil verebilirsin.

Önce biraz romantik ilişkinden söz edelim. Bu dönemde bekar Kova burçları bir anlık hevesle aşka kapılabilirler. Ancak kalıcı bir aşk için biraz daha zamana ihtiyacın var. Satürn'ün hızlı duygu değişimine sebep olan güçlü etkisine kapılmamalısın. Bu dönemde ilişkiler evliliğe evrilebilir. Aman dikkat acil karar vermemelisin!

Gelelim iş hayatına! Kariyerinde ilerleme için büyük riskler almayı planlıyorsan, bir adım geri atmalısın. Aldığın riskler karşılığında kaybedeceklerini iyi düşünmelisin. Hızlı ilerlemek yerine, aşama kaydetmeye odaklanmalısın. İş değişiklikleri ya da maaş artışları yerine kariyerini yeniden yapılandırmayı tercih edebilirsin. Bunun için bir süre daha sabretmeli, geleceğe odaklanmalı ve stratejik bir planla gücünü kanıtlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...