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21 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 19:06

Satürn ile Jüpiter arasındaki güçlü açının etkisi altında kalacaksın. Peki, 21 Ağustos Çarşamba gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Ağustos Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün profesyonel anlamda olgunlaşacağın bir güne başlıyoruz. Jüpiter ile Satürn arasındaki gerilimli açık kalıbı seni sınayacak, sen ise bu sayede ufkunu genişleteceksin. Bugün yaşananlardan önemli dersler çıkaracak ve içsel gelişim sağlayacaksın. Zihnen geliştiğini ve önemli farkındalıklar kazandığını hissedeceksin. Görünen o ki bu dönemde hayatın birtakım gerçekleri ile karşılaşarak büyüyecek ve olgunlaşacaksın. 

Tam da bu aşamada özellikle de ailene destek olman gerekecek. Varsa senden küçük kardeşlerinle ya da çocuklarınla bazı önemli konuşmalar yapman gerekecek. Karşılıklı yapılan bazı hataları da telafi etmenin zamanı geldi. Bugün küstüklerin barıştığı, geniş ailelerin bir araya geldiği özel sofraların mimarı da sen olabilirsin. 

Profesyonel anlamda başarı odaklı duruşun sayesinde ise kendine yeni kazanç kapıları açabilirsin. Şansın ve zihnin açık bu denli açıkken sakın bu fırsatı kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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