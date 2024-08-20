21 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün finansal konularda birtakım belirsizlikler ve zorluklar yaşayabilirsin. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle bazı gelir kaynakların sekteye uğrayabilir. Yarı zamanla işler, danışmanlık ücretleri ya da kira gelirlerinde aksaklıklar yaşanabilir. Kısa süreli de olsa maddi kaygılar yaşadığın bu dönem borçlanmana neden olabilir.

Tam da bu aşamada sabit bir gelir ile standart bir iş düzenine odaklanabilirsin. Çünkü artık kendine güvenli hissetmek istediğin bir dönemdesin. Maddi ve manevi anlamda pek çok konuda planlı hareket etmeyi tercih edebilirsin. Gereksiz risklerden kaçınarak mevcut düzenini korumaya odaklanabilirsin. Fakat iş hayatında ilerleme ve yükselme de gündeminde yer almalı.

Tüm bunların yanı sıra, bugün ihtiyacın olan maddi desteği partnerinden alabilirsin. Tabii bunun için sorunlarından ona da söz atman gerekecek. Peki bunu yapabilir misin? Eğer kalbini açarsan, Satürn'ün etkisindeki bugün mutluluğu aşkta bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...