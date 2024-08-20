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21 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 19:06

Jüpiter sizi destekliyor, ama nasıl... Peki, 21 Ağustos Çarşamba gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Ağustos Çarşamba günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gelişme ve büyüme arzusuyla geleceğe odaklanmalısın. Önüne bakmalı, büyük planlar ve projeler yaparak tüm maharetini ortaya koymalısın. Tam da bu noktada ardındaki desteğin Jüpiter'den geldiğini unutmamalısın. Bir yandan sınırları aşmak için çaba gösterirken bir yandan da geleceğini inşa etmelisin. 

Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle, iş hayatında başarı elde etme şansın bir hayli yüksek. Bu fırsatı iyi değerlendirirsen, iş teklifleri ve ücret artışları da peşi sıra gelecektir. Danışmanlık teklifleri, yöneticilik görevleri ya da statü artışlarından söz etmek mümkün olacaktır. Fakat adım adım ilerlediğinden ve ayakları yere sağlam basan planlar yaptığından emin olmalısın. Heyecanla, düşünmeden ve ani kararlar vermekten kaçınmalısın. 

Aşk hayatında ise heyecana ve yeniliğe ihtiyaç duyabilirsin. Romantizm, ilgi, alaka ve tutkuların ön plana çıkabilir. Görünen o ki bu dönemde partnerinden her zamankinden çok daha fazla ilgi bekleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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