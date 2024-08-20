21 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün gelişme ve büyüme arzusuyla geleceğe odaklanmalısın. Önüne bakmalı, büyük planlar ve projeler yaparak tüm maharetini ortaya koymalısın. Tam da bu noktada ardındaki desteğin Jüpiter'den geldiğini unutmamalısın. Bir yandan sınırları aşmak için çaba gösterirken bir yandan da geleceğini inşa etmelisin.

Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisiyle, iş hayatında başarı elde etme şansın bir hayli yüksek. Bu fırsatı iyi değerlendirirsen, iş teklifleri ve ücret artışları da peşi sıra gelecektir. Danışmanlık teklifleri, yöneticilik görevleri ya da statü artışlarından söz etmek mümkün olacaktır. Fakat adım adım ilerlediğinden ve ayakları yere sağlam basan planlar yaptığından emin olmalısın. Heyecanla, düşünmeden ve ani kararlar vermekten kaçınmalısın.

Aşk hayatında ise heyecana ve yeniliğe ihtiyaç duyabilirsin. Romantizm, ilgi, alaka ve tutkuların ön plana çıkabilir. Görünen o ki bu dönemde partnerinden her zamankinden çok daha fazla ilgi bekleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...