21 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün uyum sağlamalısın! Değişen koşullara, bozulan bazı düzenlere ve kimi kaoslara rağmen dengede kalmalısın. Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının etkisi altındayken bazı detayları görmezden gelmen gerekebilir. Özellikle kariyer hedeflerine ve kişisel gelişim konularına odaklandığın noktada, mühim ilerlemeler katedebilirsin!

Tam da bu aşamada hatırlatmalıyız ki 'gemisini yürüten kaptan'. Sen de onlardan biri olabilirsin. Hatta öncelikle uzun vadeli hedeflerine odaklan ki önünde tüm kapılar peşi sıra açılsın. Sen de hedefine kitlenmiş bir şekilde disiplini ve kararlı bir şekilde yürü. Zaman yönetimi de yaparsan; günün sonunda doğru yerde olduğunu, elde ettiği başarılarla teyit edebilirsin. Büyüme vaat eden Jüpiter'in gücünü arkadan alman yeter!

Azim ve kararlılığını ilişkilerinde de göstersen iyi edersin. Bir süredir sorun yaşadığın aile bireylerin ile arandaki meseleleri çözebilirsin. Küstüklerin bittiği güzel bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...