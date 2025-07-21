21 - 27 Temmuz 2025 Haftanın Kristali: Ejder Gözü
🐉 Ejder Gözü Taşı Nedir?
Ejder Gözü Taşı, kuvarsın doğal renk tonlarını barındıran ve ejderhanın içsel gücünü simgeleyen, son derece etkileyici ve koruyucu bir kristaldir. Görünümündeki canlılık ve yanardönerlik, taşın yüzeyinde bulunan ultra ince goetit kaplamalarından kaynaklanır. Bu katmanlar ışığın kırılması ve yansımasıyla kırmızı, altın turuncu, yeşil ve bazen mor-mavi tonlarında büyüleyici bir ışıltı oluşturur.
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🌟 Koruyucu Gücü ve Enerjisi
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