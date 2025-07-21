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21 - 27 Temmuz 2025 Haftanın Kristali: Ejder Gözü

etiket 21 - 27 Temmuz 2025 Haftanın Kristali: Ejder Gözü

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 11:05

🐉 Ejder Gözü Taşı Nedir?

Ejder Gözü Taşı, kuvarsın doğal renk tonlarını barındıran ve ejderhanın içsel gücünü simgeleyen, son derece etkileyici ve koruyucu bir kristaldir. Görünümündeki canlılık ve yanardönerlik, taşın yüzeyinde bulunan ultra ince goetit kaplamalarından kaynaklanır. Bu katmanlar ışığın kırılması ve yansımasıyla kırmızı, altın turuncu, yeşil ve bazen mor-mavi tonlarında büyüleyici bir ışıltı oluşturur.

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🌟 Koruyucu Gücü ve Enerjisi

🌟 Koruyucu Gücü ve Enerjisi

Ejder Gözü Taşı, özellikle:

  • Nazara

  • Negatif enerjilere

  • Kötü niyetli sözlere ve düşüncelere

  • Düşmanlıklara

karşı güçlü bir enerji kalkanı görevi görür. Ejderin mistik gücünü dış dünyaya yansıtarak kişiyi hem ruhsal hem de fiziksel anlamda koruyucu bir zırh gibi sarar.

🔥 Ateş Burçları için Uyumlu Taş

Ejder Gözü Taşı, Koç, Aslan ve Yay burçları için özellikle önerilir. Bu burçların doğasındaki liderlik, tutku ve cesaret enerjilerini dengeleyip güçlendirirken; fevri davranışları da yumuşatmaya yardımcı olur.

El İçinde Ejder Gözü Taşı Taşınmasının Faydaları

  • Koruyucu Enerji Alanı Oluşturur

  • Taşı doğrudan elinizde tuttuğunuzda, auranızla doğrudan temas kurar. Bu da çevreden gelen negatif enerjilere karşı sizi anında enerjik bir kalkan ile sarar.

  • Odak ve Dikkat Artışı Sağlar

  • El içinde taşındığında zihinsel bulanıklığı gidererek net düşünme, karar verme ve olaylara yüksek bilinçle yaklaşma yetinizi güçlendirir. Özellikle stresli ortamlarda zihni toparlar.

  • İçsel Gücü ve Cesareti Harekete Geçirir

  • Ejder sembolizmiyle bağlantılı olarak, elinizde tuttuğunuzda size adeta bir güç akışı verir. Zorluklarla yüzleşirken cesaret, kararlılık ve özgüven desteği sağlar.

  • Negatif Söz ve Enerjilere Karşı Kalkan Olur

  • Elinizde taşıdığınızda, kötü sözlerden, nazardan, kıskanç bakışlardan kaynaklanan negatif etkileri emerek geri yansıtır.

  • Duygusal Denge Sağlar

  • El içinde taşındığında kalpten geçen ani öfke, kırgınlık ya da huzursuzluk gibi duyguların dengeye gelmesine yardımcı olur. Özellikle yoğun duygular yaşayan Ateş burçları için birebirdir.

  • Enerji Döngüsünü Temizler ve Yeniler

  • Elinize aldığınızda ellerinizden başlayarak tüm vücuda yayılan bir enerji akışı oluşturur. Bu da vibrasyon seviyenizi yükseltir, tıkanıklıkları çözer.

Ejder Gözü Taşı, haftanın kristali olarak ruhsal ve fiziksel korunma sağlarken, içsel güçlerinizi de harekete geçiren eşsiz bir taştır. Özellikle Ateş burçlarına mensup olanlar için taşımanın yararları oldukça fazladır.

Kristaller ile ilgili sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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