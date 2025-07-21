21 - 27 Temmuz 2025 Haftanın Kristali: Ejder Gözü

Ejder Gözü Taşı, özellikle:

Nazara

Negatif enerjilere

Kötü niyetli sözlere ve düşüncelere

Düşmanlıklara

karşı güçlü bir enerji kalkanı görevi görür. Ejderin mistik gücünü dış dünyaya yansıtarak kişiyi hem ruhsal hem de fiziksel anlamda koruyucu bir zırh gibi sarar.

🔥 Ateş Burçları için Uyumlu Taş

Ejder Gözü Taşı, Koç, Aslan ve Yay burçları için özellikle önerilir. Bu burçların doğasındaki liderlik, tutku ve cesaret enerjilerini dengeleyip güçlendirirken; fevri davranışları da yumuşatmaya yardımcı olur.

El İçinde Ejder Gözü Taşı Taşınmasının Faydaları

Koruyucu Enerji Alanı Oluşturur

Taşı doğrudan elinizde tuttuğunuzda, auranızla doğrudan temas kurar. Bu da çevreden gelen negatif enerjilere karşı sizi anında enerjik bir kalkan ile sarar.

Odak ve Dikkat Artışı Sağlar

El içinde taşındığında zihinsel bulanıklığı gidererek net düşünme, karar verme ve olaylara yüksek bilinçle yaklaşma yetinizi güçlendirir. Özellikle stresli ortamlarda zihni toparlar.

İçsel Gücü ve Cesareti Harekete Geçirir

Ejder sembolizmiyle bağlantılı olarak, elinizde tuttuğunuzda size adeta bir güç akışı verir. Zorluklarla yüzleşirken cesaret, kararlılık ve özgüven desteği sağlar.

Negatif Söz ve Enerjilere Karşı Kalkan Olur

Elinizde taşıdığınızda, kötü sözlerden, nazardan, kıskanç bakışlardan kaynaklanan negatif etkileri emerek geri yansıtır.

Duygusal Denge Sağlar

El içinde taşındığında kalpten geçen ani öfke, kırgınlık ya da huzursuzluk gibi duyguların dengeye gelmesine yardımcı olur. Özellikle yoğun duygular yaşayan Ateş burçları için birebirdir.

Enerji Döngüsünü Temizler ve Yeniler

Elinize aldığınızda ellerinizden başlayarak tüm vücuda yayılan bir enerji akışı oluşturur. Bu da vibrasyon seviyenizi yükseltir, tıkanıklıkları çözer.

Ejder Gözü Taşı, haftanın kristali olarak ruhsal ve fiziksel korunma sağlarken, içsel güçlerinizi de harekete geçiren eşsiz bir taştır. Özellikle Ateş burçlarına mensup olanlar için taşımanın yararları oldukça fazladır.

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Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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