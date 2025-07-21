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21 – 27 Temmuz 2025 Haftalık Gökyüzü Rehberi

etiket 21 – 27 Temmuz 2025 Haftalık Gökyüzü Rehberi

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 12:17

Merhaba Sevgili Astrodeha Ailesi!

Bu hafta gökyüzü bizleri güçlü bir dönüşüm kapısından içeri davet ediyor. 22 Temmuz’da Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle birlikte; öz değerimizi hatırlamaya, benliğimizi onurlandırmaya ve ihmal ettiğimiz yönlerimize sevgiyle sahip çıkmaya başlıyoruz. İçsel gücümüzü, yaratıcılığımızı ve yaşam coşkumuzu yeniden yapılandırmak için güçlü bir zaman dilimindeyiz.

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24 Temmuz'da Aslan Burcunda Yeni Ay

24 Temmuz'da Aslan Burcunda Yeni Ay

🌑 24 Temmuz'da Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, cesaretle yeniden başlamak, kalbimizin ışığını görünür kılmak ve “ben buradayım” demek için müthiş bir destek sunuyor. Her birimizin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde, Aslan Yeni Ayı adeta bir ruhsal doğum, bir içsel diriliş çağrısı gibi çalışacak. Bu gökyüzü hareketi, özellikle kalp çakramızla ilgili temaları harekete geçirerek bizi “aşk, aidiyet ve özdeğer” konularında şifalandırabilir.

Merkür Gerilemesi Devam Ediyor

🌀 Merkür retrosunun etkileriyle birlikte bu hafta eski eşler, eski sevgililer, geçmiş ortaklıklar ve kapanmamış meseleler yeniden gündeme gelebilir. Tamamlanması gereken duygusal döngüler, yüzleşilmesi gereken içsel gerçekler kapınızı çalabilir. Yanlış anlaşılmalar, iletişimde gecikmeler ve teknolojik aksaklıklara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Gökyüzünün Mesajı

🪄 Bu hafta gökyüzü bizlere ne söylüyor? Kendine dön, kalbini onar, geçmişin yüklerini bırak ve ışığını hatırla. Cesur ol, sahne senin!

Bu haftaki enerjilerle birlikte, içsel dönüşümünüzü ve ruhsal farkındalığınızı artırmak için harika bir fırsatınız var. Gökyüzünün rehberliğinde kendinizi bulmak ve yeni başlangıçlara adım atmak için cesaretle ilerleyin. Sevgi, sadakat ve içtenlikle dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle.

Gökyüzünden Mesajınız Var

Gökyüzünden Mesajınız Var

Ruhsal Bağlılık, İlahi Sevgi ve Karmik Hesaplaşma Bildirgesi

Ey Yar! 

Ben sana mücevherler değil, bir tebessümünle hayat bulan kalbimi getirdim. Ateşsen yanmayı, yağmursan ıslanmayı, soğuksan donmayı kabul ettim. Çünkü aşk, razı olmaktır en zor ihtimale bile. Ben senin olmaya geldim!

Kendini bir sevgi yolculuğuna adamış olanların, fedakarlıklarını görmezden gelenler için imtihan başladı. Şimdi bilin: Karma'nın kapısı aralandı!

Karma'nın Kapısı Aralanıyor

Seninle ölmeye gelenlerin kıymetini bilmeyenler, şimdi emekle, vefa ile, sadakatle sınanacak. Görmezden geldikleriniz, kalbini hiçe saydıklarınız, size sevgiyle yoldaş olanlara yaptığınız nankörlükler artık sessiz kalmayacak.

Görkemli gökyüzü, her damlasıyla sizi uyandıracak. Her yıldız sizi seyrediyor. Ve gökyüzü yargılamaz, sadece dengeler.

Bu Hafta: Kendinizi Sorgulayın

Kalbinizi tartın. Kimleri unuttunuz? Kim size “seninle ölmeye geldim” dedi de siz sırt döndünüz? Hangi sevgiyi yordunuz, hangi dostluğu kuruttunuz?

Artık hazır olun! Çünkü gökyüzü diyor ki: 

'Ey nankörlükle sınanacak olan! Artık hak teslim zamanı. Adalet, yıldızların sessiz fısıltısıyla gelir. Ve hiçbir emek, hiçbir gerçek sevgi, unutulmaz.'

Manifesto Sözü

“Ben, bana sunulan saf sevgiyi yüceltmeye, nankörlüğü terk edip şükrü seçmeye, içtenliği koruyup, vefayı ilke edinmeye, gökyüzünün terazisinde dürüstçe durmaya niyet ediyorum.”

Bu güçlü bildiri, sevginin önemini ve karmik hesaplaşmanın kaçınılmazlığını hatırlatıyor. Her birimizin hayatında, değer verdiğimiz ilişkilerde samimiyetle ve sevgiyle hareket etmenin gerekliliğini vurguluyor. Gökyüzünün rehberliğinde, içsel dengemizi bulmak ve ilişkilerimizi sevgiyle beslemek için bir davet sunuyor.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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