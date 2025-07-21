21 – 27 Temmuz 2025 Haftalık Gökyüzü Rehberi

Ruhsal Bağlılık, İlahi Sevgi ve Karmik Hesaplaşma Bildirgesi
Ey Yar!
Ben sana mücevherler değil, bir tebessümünle hayat bulan kalbimi getirdim. Ateşsen yanmayı, yağmursan ıslanmayı, soğuksan donmayı kabul ettim. Çünkü aşk, razı olmaktır en zor ihtimale bile. Ben senin olmaya geldim!
Kendini bir sevgi yolculuğuna adamış olanların, fedakarlıklarını görmezden gelenler için imtihan başladı. Şimdi bilin: Karma'nın kapısı aralandı!
Karma'nın Kapısı Aralanıyor
Seninle ölmeye gelenlerin kıymetini bilmeyenler, şimdi emekle, vefa ile, sadakatle sınanacak. Görmezden geldikleriniz, kalbini hiçe saydıklarınız, size sevgiyle yoldaş olanlara yaptığınız nankörlükler artık sessiz kalmayacak.
Görkemli gökyüzü, her damlasıyla sizi uyandıracak. Her yıldız sizi seyrediyor. Ve gökyüzü yargılamaz, sadece dengeler.
Bu Hafta: Kendinizi Sorgulayın
Kalbinizi tartın. Kimleri unuttunuz? Kim size “seninle ölmeye geldim” dedi de siz sırt döndünüz? Hangi sevgiyi yordunuz, hangi dostluğu kuruttunuz?
Artık hazır olun! Çünkü gökyüzü diyor ki:
'Ey nankörlükle sınanacak olan! Artık hak teslim zamanı. Adalet, yıldızların sessiz fısıltısıyla gelir. Ve hiçbir emek, hiçbir gerçek sevgi, unutulmaz.'
Manifesto Sözü
“Ben, bana sunulan saf sevgiyi yüceltmeye, nankörlüğü terk edip şükrü seçmeye, içtenliği koruyup, vefayı ilke edinmeye, gökyüzünün terazisinde dürüstçe durmaya niyet ediyorum.”
Bu güçlü bildiri, sevginin önemini ve karmik hesaplaşmanın kaçınılmazlığını hatırlatıyor. Her birimizin hayatında, değer verdiğimiz ilişkilerde samimiyetle ve sevgiyle hareket etmenin gerekliliğini vurguluyor. Gökyüzünün rehberliğinde, içsel dengemizi bulmak ve ilişkilerimizi sevgiyle beslemek için bir davet sunuyor.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA