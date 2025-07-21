21 – 27 Temmuz 2025 Haftalık Gökyüzü Rehberi

🌑 24 Temmuz'da Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ay, cesaretle yeniden başlamak, kalbimizin ışığını görünür kılmak ve “ben buradayım” demek için müthiş bir destek sunuyor. Her birimizin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde, Aslan Yeni Ayı adeta bir ruhsal doğum, bir içsel diriliş çağrısı gibi çalışacak. Bu gökyüzü hareketi, özellikle kalp çakramızla ilgili temaları harekete geçirerek bizi “aşk, aidiyet ve özdeğer” konularında şifalandırabilir.

Merkür Gerilemesi Devam Ediyor

🌀 Merkür retrosunun etkileriyle birlikte bu hafta eski eşler, eski sevgililer, geçmiş ortaklıklar ve kapanmamış meseleler yeniden gündeme gelebilir. Tamamlanması gereken duygusal döngüler, yüzleşilmesi gereken içsel gerçekler kapınızı çalabilir. Yanlış anlaşılmalar, iletişimde gecikmeler ve teknolojik aksaklıklara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Gökyüzünün Mesajı

🪄 Bu hafta gökyüzü bizlere ne söylüyor? Kendine dön, kalbini onar, geçmişin yüklerini bırak ve ışığını hatırla. Cesur ol, sahne senin!

Bu haftaki enerjilerle birlikte, içsel dönüşümünüzü ve ruhsal farkındalığınızı artırmak için harika bir fırsatınız var. Gökyüzünün rehberliğinde kendinizi bulmak ve yeni başlangıçlara adım atmak için cesaretle ilerleyin. Sevgi, sadakat ve içtenlikle dolu bir hafta geçirmeniz dileğiyle.