21-27 Nisan 2025 Haftanın Yantrası

Haftanın yantrası şaman yantra koleksiyonundan Şahmeran yantra. Şahmeran 444 sayı sekansı ile hazırlanmış etrafında ki altın oran sembolleri ile koruma çemberi oluşturan bir yantradır. Gizli ve açık düşmanlıkların enerjisini mühürleyerek etkisiz hale getirir. Kullanan kişinin enerjisini güçlendirip iyileştiren ve nazar enerjisini tamamen uzaklaştıran bir yantradır. Tüm burçlar tarafından gezegen saatlerine göre bakır oniks ve gümüş olarak hazırlanmaktadır.

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