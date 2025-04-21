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21-27 Nisan 2025 Haftanın Yantrası

etiket 21-27 Nisan 2025 Haftanın Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 10:01

Haftanın yantrası şaman yantra koleksiyonundan Şahmeran yantra. Şahmeran 444 sayı sekansı ile hazırlanmış etrafında ki altın oran sembolleri ile koruma çemberi oluşturan bir yantradır. Gizli ve açık düşmanlıkların enerjisini mühürleyerek etkisiz hale getirir. Kullanan kişinin enerjisini güçlendirip iyileştiren ve nazar enerjisini tamamen uzaklaştıran bir yantradır. Tüm burçlar tarafından gezegen saatlerine göre bakır oniks ve gümüş olarak hazırlanmaktadır. 

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantraların tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

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Kristal kuvars

Kristal kuvars

  • 1. Enerji Temizliği: Kristal kuvars, çevredeki negatif enerjileri temizleme yeteneğiyle tanınır. Ortamda pozitif bir enerji alanı oluşturmak için kullanılır.

  • 2. Duygusal Dengelenme: Bu taş, duygusal dengeyi sağlama ve stres ile kaygıyı azaltma özellikleri ile bilinir. Meditasyon sırasında kullanıldığında, zihin ve ruh arasındaki dengeyi sağlamaya yardımcıdır.

  • 3. Zihin Açıklığı: Kristal kuvars, düşünceleri netleştirme ve konsantrasyonu artırma konusunda destekleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, öğrenme ve yaratıcılığı teşvik edici bir doğal taştır.

  • 4. Bağışıklık Sistemi Desteği: Ayurvedaya göre, kristal kuvarsın fiziksel sağlığa faydalı olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülmektedir.

  • 5. Meditasyon ve Spiritüellik: Meditasyon uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Ruhsal farkındalığı artırmak ve derin bir zihin durumu elde etmek için destekleyici bir araç olabilir.

  • 6. Çok Yönlülük: Kristal kuvars, diğer taşlarla birleştirildiğinde, onların enerjilerini destekleyebilir ve güçlendirebilir.

Kristal kuvarsınızı akan suyun altında 10 dakika süre ile arındırabilir her hangi bir tütsü ile aktive edebilirsiniz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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