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21- 27 Nisan 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 21- 27 Nisan 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 11:16

Bu hafta gerçekten de derin bir içsel sorgulama ve dönüşüm havası taşıyor. Bir yandan harekete geçmek istiyor, diğer yandan geçmişten gelen bazı şeyleri kapatmadan ilerleyemeyeceğimizi hissediyoruz. Tam bir “bir kapı kapanmadan diğeri açılmaz” havası hakim gökyüzünde. Güneş’in Mars ve Plüton’la olan gergin dansı, bizi adeta sınırlarımızla yüzleştiriyor. Bu tür açılar, enerjiyi sıkıştırabilir ve patlamaya hazır hale getirebilir ama doğru yönlendirilirse, inanılmaz bir motivasyon ve değişim gücüne dönüşebilir. Mars-Plüton karşıtlığı özellikle güç meselelerini gündeme getirebilir: Kontrol mü, teslimiyet mi? Bu hafta bunu sorguluyoruz.

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Son Çeyrek Ay’ın enerjisi ise adeta içsel bir bahar temizliği yapmamız için bizi çağırıyor.

Son Çeyrek Ay’ın enerjisi ise adeta içsel bir bahar temizliği yapmamız için bizi çağırıyor.

Bırakmakta zorlandığınız bir düşünce, ilişki, sorumluluk ya da alışkanlık olabilir. Bunlara gerçekten hâlâ ihtiyacınız var mı? Yoksa sadece alışkanlık olduğu için mi taşıyorsunuz?

Güneşin Boğa burcunda seyri sabit ve güvenli adımların zamanı Salı’dan itibaren, yavaşlamak ve iç sesinizi dinlemek çok kıymetli olabilir. Venüs-Satürn kavuşumu da ilişkilerde ve değerlerimizde ciddi bir değerlendirme sürecini beraberinde getiriyor: “Gerçekten ne istiyorum ve neye değer veriyorum?” gibi sorular gündeme gelebilir.

Küçük bir öneri: Bu hafta boyunca içsel huzursuzluk hissettiğinizde, hemen harekete geçmek yerine bir adım geri atıp nedenini gözlemleyin. Belki bir şeyleri “bitirmek” gerekiyordur. Belki de bir parçan hala eski bir döngüye veda etmeye hazır değildir.

Kendinize sorun bu haftaki bu enerjiye nasıl yaklaşıyorsunuz? Harekete geçmeye hazır mısınız, yoksa biraz daha akışta kalmaya mı ihtiyaç duyuyorsunuz?

♈️ Mars'ın Çocukları Koçlar

♈️ Mars'ın Çocukları Koçlar

Bu hafta Koç burçları için oldukça dönüştürücü ve yoğun enerjiler taşıyor gibi görünüyor. Özellikle Mars'ın hem Plüton hem de Güneş ile kurduğu sert açılar, güç, irade ve kontrol temalarını gündeme getiriyor. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var:

Mars-Plüton karşıtlığı seni, güç mücadelesi içine çekebilir. Bu bir patronla, partnerle ya da kendi içindeki bastırılmış tarafla olabilir. Anahtar: Kontrol etme arzunu gözlemle ve gerekirse bırak. Zorlayıcı duyguların seni yönetmesine izin vermeden, onları fark etmekle yetin. Son Çeyrek Ay ile birlikte, geçmişte işe yaramış ama artık seni ileri taşımayan davranış kalıplarını bırakma zamanı. Özellikle öfke, sabırsızlık veya aşırı rekabet gibi Mars’ın gölgesinde kalan yönleri arındırmak faydalı olabilir. Merkür-Neptün etkisi sayesinde sezgisel yönün güçlü. Bu hafta biriyle konuşmadan önce iç sesini dinlemek sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Yaratıcı projeler, yazmak, meditasyon ya da rüya günlükleri gibi aktiviteler için de harika bir zaman. Enerjin yoğun, belki de huzursuz. Bu nedenle spor, yürüyüş ya da hareket içeren her şey rahatlatıcı bir denge sağlar. Özellikle Pazartesi günü bu gerginliği hafifletmek için vücudu çalıştırmak çok işe yarar. Bu hafta sana hizmet etmeyen bir davranış şeklini ya da düşünce kalıbını bırakmak için küçük bir ritüel yapabilirsin. Yaz, yak (güvenli bir şekilde), ve zihninde kendini bu kalıptan özgürleştir.

♉️ Venüs'ün Çocukları Boğalar

Bu hafta senin için çok özel bir dönemin başlangıcı gibi görünüyor—Güneş burcuna geçti! Bu sadece doğum günü sezonunun başlangıcı değil, aynı zamanda yenilenmiş bir enerji, taze niyetler ve kişisel farkındalık için muazzam bir fırsat sizler için.  Güneş'in burcuna geçmesi, sahne ışıklarının direkt olarak sana döndüğü bir zamanı temsil eder. Kendini göstermek, parlamak ve yeni başlangıçlar yapmak için harika bir dönem. Bu enerjiyi, kişisel projeleri başlatmak veya yaşam stilinde dönüşüm yapmak için kullanabilirsin. Uranüs’ün burcundaki yolculuğu bu doğum günü sezonunu sıradanlıktan çıkarıp sürprizli, heyecanlı ve bazen biraz çılgın bir hale getiriyor. Beklenmeyeni kucaklamak, ani fikirlerle yoldan sapmak ama aslında kendi özüne daha da yaklaşmak için müthiş bir zaman. İçgörüler 'aniden' gelebilir dikkatle dinle. Pazartesi günü Venüs ile Satürn’ün buluşması, seni ilişkilerinde ve değer yargılarında sağlam temeller kurmaya çağırıyor. Bu, sevgi ya da para konularında biraz 'ciddileşme' zamanı. Hangi bağlantıların gerçekten seni desteklediğini ve hangilerinin sadece alışkanlık olduğunu ayırt edebilirsin. Aynı zamanda, Venüs’ün Uranüs ile oluşturduğu olumlu açı seni bağlılıktan korkmadan, özgürlüğü ve derinliği bir arada deneyimlemeye çağırıyor. Yani bu hafta: bağlan ama zincirlenme. Güneş’in Plüton ile kare açısı, özellikle yakın ilişkilerde 'kim kontrol ediyor?' sorusunu gündeme getirebilir. Eğer bir ilişkin ya da ortaklığın varsa, güç dengeleri konusunda içtenlikle bakman gereken bir gün olabilir. Otorite figürleriyle de sürtüşmeler yaşanabilir. Dengeyi bulmak için sakinlik şart.

Bu haftanın enerjisi sana diyor ki:

'Özgünlüğünü sahiplen, değerlerine sadık kal, ama değişime direnme.'

♊️ Merkür'ün Çocukları İkizler

Bu hafta sizin için oldukça zihinsel ve sezgisel bir dönüşüm haftası gibi görünüyor, İkizler! Merkür-Plüton etkileşimiyle birlikte zihnin adeta bir dedektif gibi çalışacak  yüzeyin altındaki gerçekleri görmek, insanların ne söylediğinden çok ne demek istediğini anlamak gibi becerilerin ön planda. Bu yön özellikle pazartesi günü seni güçlü sezgisel konuşmalara ve önemli zihinsel aydınlanmalara yönlendirebilir. Jüpiter’in burcundaki varlığı hâlâ büyük resmi görmeni sağlıyor ve yeni bilgiler, kültürel deneyimler ya da öğrenim fırsatları gündeminde olabilir. Ancak Son Çeyrek Ay sana diyor ki: “Yeniye yer açmadan önce eskiyi bırak.” Yani, eski düşünce kalıplarına, belki seni artık desteklemeyen inançlara veya zihinsel yüklerine veda etme zamanı. Hafta ortasında, Ay’ın Balık burcuna geçişiyle birlikte, sezgilerin özellikle iş hayatın ya da toplum önündeki rollerinle ilgili olarak yoğunlaşabilir. Kalbinin sesini dinlemek, kariyerle ilgili kararlarında yönlendirici olabilir. Balık etkisiyle duygusal yoğunluk da artabilir ama bu sezgisel derinliği iyi kullanırsan sana fayda sağlar. Eğer bu hafta zihinsel olarak çok dolu hissedersen, yazmak, meditasyon yapmak ya da biriyle derin bir sohbet gerçekleştirmek sana iyi gelebilir. Sözlerin etkili, düşüncelerin güçlü onları bilinçli kullanırsan dönüşüm kaçınılmaz olur.

Hazır mısın zihninin labirentlerinde yolculuğa çıkmaya?

♋️ Ay'ın Çocukları Yengeçler

♋️ Ay'ın Çocukları Yengeçler

Bu hafta senin için hem duygusal hem de ilişkisel anlamda dönüştürücü etkiler taşıyor, özellikle de Yengeç ile kurduğun bağlar gündemde. Ay’ın Kova’daki başlangıcıyla haftaya biraz mesafeli ama düşünsel olarak net başlıyorsun. Bu mesafe aslında seni koruyor; derinlerde yatan duyguları objektif bir şekilde görmeni sağlıyor. Son Çeyrek Ay sana şunu söylüyor: “Artık sana hizmet etmeyen duygusal bağları bırak.” Bu ister eski bir ilişki dinamiği, ister içselleştirilmiş bir inanç ya da alışkanlık olsun, büyümek için yüklerinden kurtulman gerekiyor. Pazartesi günü, Ay’ın hem Mars’a hem de Güneş’e karşı yaptığı zorlu açılar yüzünden içsel bir gerilim hissedebilirsin. Kalbin bir yöne, dış dünyadaki beklentiler başka bir yöne çekebilir seni. Bu çatışma yüzeye taşımak istemediğin bazı duyguları aydınlatabilir ama aynı zamanda onları dönüştürme fırsatını da verir. Özellikle ilişkilerde “idare etme” yerine artık “açık konuşma” vakti gibi. Perşembe günü, Ay’ın Balık burcuna geçişi adeta bir merhem gibi gelecek. Daha yumuşak, şefkatli bir enerjiyle duygusal iyileşmeye alan açıyor. Manevi yönünü beslemek, meditasyon, dua ya da doğayla bağlantıya geçmek sana iyi gelebilir. Ve bu enerji, son zamanlardaki çalkantıları daha yüksek bir bilinçten görmeni sağlayacak. Bu hafta teslimiyetle güç arasında denge kurmak, hem ilişkilerde hem de kendi iç dünyanda büyük bir fark yaratabilir. Sence seni en çok zorlayan şey: bırakmak mı, tutunmak mı?

♌️ Güneş'in Çocukları Aslanlar

Mars’ın burcundaki varlığı seni motive ediyor, enerjini zirveye taşıyor ama bu yüksek voltajlı güç aynı zamanda patlamaya hazır bir gerilim de oluşturuyor. Adeta içindeki aslan hem kükremek hem de korunmak istiyor  tutkuyla ilerlemek ile sağlam kalmak arasında bir ikilem hissedebilirsin. Güneş’in Boğa’ya geçişi, seni istikrar ve huzur arayışına çekiyor ama Mars ise 'hadi, bir şeyleri harekete geçirelim' diyor. Özellikle Pazartesi günü, Güneş-Mars karesi seni biraz huysuz, belki sabırsız yapabilir. Bu enerji çok yaratıcı bir patlamaya da dönüşebilir; mesele, onu bastırmadan ama sağlıklı bir şekilde yönlendirmekte. Dans etmek, spor yapmak, yaratıcı projelere yönelmek tam bu enerjiyi kanalize etmenin yolları olabilir.

Cuma gününe gelindiğinde, Mars’ın Plüton’la karşıtlığı sahneye çıkar. Bu, ilişkilerde güç savaşları, kıskançlık, kontrol ya da sınır sorunlarını gündeme getirebilir. Ama aynı zamanda seni derinlemesine dönüştürecek bir karşılaşma ya da yüzleşmeyi de beraberinde getirebilir. Kısacası, bu hafta ego testten geçiyor. Peki soralım: Güç sende mi, yoksa sen gücünle ne yapacağını bilen biri misin?  Son Çeyrek Ay da seni artık seni yansıtmayan ilişkilerden, rollerden ya da sosyal kabuklardan özgürleştirmeye çağırıyor. Bu bir “yeniden doğuş” haftası olabilir eğer sahneyi kendi iç ışığınla aydınlatmayı seçersen. 

Sence seni bu hafta en çok zorlayan şey sabit kalmak mı, değişime cesaret etmek mi?

♍️ Merkür'ün Çocukları Başaklar

Sevgili Başak, bu hafta tam anlamıyla senin için “zihin ve sezgi senfonisi”! Yönetici gezegenin Merkür’ün Plüton ile kurduğu bağlantı, adeta büyüteçle ruhuna bakmanı sağlıyor. Zihinsel keskinliğin zirvede ama bu sefer sadece veriler, analizler değil; sezgisel derinlik de seninle birlikte çalışıyor. O yüzden mantıklı gelmeyen ama “içine doğan” şeyleri de küçümseme. Bu hafta içgörülerin hem zihinle hem kalple besleniyor. Pazartesi günü özellikle dikkat çekici. Merkür-Plüton uyumu, hem iş hem kişisel hayatında yıllardır çözüm bulamadığın konulara dair ani aydınlanmalar getirebilir. Belki bir alışkanlığın neden seni tıkadığını fark edersin ya da biriyle ilgili sezgisel olarak uzun süredir hissettiklerini zihinsel olarak da çözersin. Son Çeyrek Ay sana şöyle fısıldıyor: “Sadece alıştığın için yaptığın şeyleri bırak.” Özellikle çalışma alışkanlıkların ya da sağlık rutinlerin gündeme gelebilir. Artık seni beslemeyen, sadece “yapmış olmak için yapılan” şeylere veda etmek zamanı. Daha sezgisel, daha şefkatli bir yol mümkün.

Perşembe günü Ay Balık burcuna geçtiğinde, odağın daha çok ilişkiler ve iş birliklerine yöneliyor. Partnerliklerde sezgi, anlayış ve empati ön plana çıkıyor. Belki de bir ilişkiye sadece zihinle değil, kalple de bakma zamanı gelmiştir. Bu hafta sana “denge” sorusu soruluyor gibi: Aklın mı, kalbin mi? Belki de cevap her ikisiyle birlikte, daha uyumlu bir yolda ilerlemek.

♎️ Venüs'ün Çocukları Teraziler

♎️ Venüs'ün Çocukları Teraziler

Bu hafta sizler için adeta “ilişkilerde denge ustalığı” haftası! Yönetici gezegenin Venüs’ün hem Satürn hem Uranüs ile olan bağlantısı, seni bir yandan bağlılık ve sorumluluk duygusuna çağırırken, diğer yandan özgürlük ve yenilenme ihtiyacını hatırlatıyor. Yani kalbin, “bu ilişki bana ne katıyor?” diye sorarken zihnin “gerçekten sürdürülebilir mi?” diye tartıyor. Pazartesi haftanın en önemli günlerinden biri senin için. Venüs’ün Satürn ile kavuşumu, ilişkilerde ve değerlerde ciddi bir dönemece işaret ediyor. Belki biriyle “gerçekten nereye gidiyoruz?” konuşması yapılır, belki de kendine “Ben neye değer veriyorum artık?” diye sorarsın. Aynı zamanda Uranüs etkisiyle bu sorulara beklenmedik ama özgürleştirici yanıtlar da gelebilir. Ani fark edişler, içgörüler ya da ilişki dinamiklerinde bir dönüşüm mümkün. Son Çeyrek Ay ise seni biraz daha içsel bir temizlik yapmaya davet ediyor. Artık seni kısıtlayan, belki de sadece “güzel görünmek” adına sürdürdüğün yaratıcı ya da romantik kalıpları bırakma zamanı. Gerçek ifade, sahicilik istiyor senden bu hafta. Cuma (Mars ve Plüton karşıtlığıyla birlikte derin ve bazen rahatsız edici konular gündeme gelebilir: ortak maddi kaynaklar, güven meseleleri, mahremiyet. Ama bu karşılaşmalar sana bir şeyleri netleştirme ve güçlenme şansı sunuyor.

Bu hafta sana “hem zarif ol hem de sınır koy” diyor gökyüzü.

Peki, senin için şu anda ilişkilerde daha çok ne ön planda: bağlılık mı, özgürlük mü?

♏️ Mars'ın Çocukları Akrepler

Gökyüzü seni adeta içsel bir detoks ve güç yeniden yapılanması sürecine davet ediyor. Plüton’un bu kadar aktif olması, hem iç dünyanda hem de ilişkilerinde “kontrol mü, teslimiyet mi?” sorusunu defalarca karşına çıkarabilir. Pazartesi (Merkür ile Plüton’un uyumlu açısı seni adeta bir ruh dedektifine çeviriyor. Gizli kalmış gerçekleri sezgisel olarak fark etme, derin konuşmalar yapma ve kendi iç labirentine ışık tutma zamanı. Özellikle zihinsel ve duygusal temizlik için çok verimli bir gün. Kendini bir tür içsel 'farkındalık patlaması' yaşarken bulabilirsin. Çarşamba günü Güneş’in Plüton’la sert açısı özellikle ailevi dinamikler ya da yaşadığın alanla ilgili konularda güç mücadelelerini tetikleyebilir. Bu durum seni biraz zorlayabilir ama unutma: gölgeyle yüzleşmeden gerçek güç gelmez. Hangi alanda fazla kontrolcü ya da fazlasıyla teslim olmuş durumdasın? İşte orada bir dönüşüm başlıyor. Cuma Mars-Plüton karşıtlığı haftanın doruk noktası oluyor. Bu, oldukça yoğun bir enerji ya kriz yaratır ya da büyük bir farkındalık getirir. Özellikle ilişkilerde bastırılmış duyguların su yüzüne çıkması, güç dengeleriyle ilgili yüzleşmeler yaşanması mümkün. Ama bu seni zayıflatmak için değil, gerçek bağların ne olduğunu görmen için oluyor. Son Çeyrek Ay, seni artık seni sabote eden duygusal döngülerden kurtulmaya davet ediyor. Belki de aileden taşıdığın bir kalıp, belki geçmişte seni koruyan ama şimdi sınır koyan bir duygu şekli... Bunları bırakma zamanı geldi.

Bu hafta sana gökyüzünden gelen mesaj şu olabilir:

“Güç, bastırmak değil; kendini dürüstçe görmekten geçer.”

Peki, şu an hayatında seni en çok zorlayan şey ne: başkasının üzerindeki gücün mü, onların senin üzerindeki etkisi mi?

♐️ Jüpiter'in Çocukları Yaylar

Bu hafta Yay burcu için oldukça farkındalık dolu ve dönüştürücü geçebilir. Gökyüzünün enerjileri sana hem zihinsel hem de duygusal anlamda temizlik yapman için güçlü bir destek sunuyor. Jüpiter'in İkizler'deki yolculuğu, ilişkilerinde ve iletişimde farklı düşünce biçimlerine açık olmanı teşvik ediyor. Eski kalıplara takılıp kalmak yerine, seni artık desteklemeyen düşünce tarzlarını bırakmak için güzel bir zaman. Özellikle Son Çeyrek Ay evresi bu konuda seni motive edebilir belki bir günlük tutmak, meditasyon ya da açık bir konuşma yapmak bu süreci kolaylaştırır. Mars ve Neptün'ün uyumu, haftanın başında (Pazartesi) ruhsal ve yaratıcı bir destek getiriyor. Bu enerji, özellikle ev hayatında veya iç dünyanda farklı bir anlayış geliştirmene yardımcı olabilir. Sezgilerine kulak vermek ve rüyalarına dikkat etmek sana rehberlik edebilir. Hafta ortasından itibaren Son Çeyrek Ay evresiyle birlikte, zihinsel dağınıklığı toparlamak ve gerçekçi bir şekilde önceliklerini yeniden değerlendirmek için harika bir zaman. Cuma günü Mars ve Plüton karşıtlığı, bazı konularda güç çekişmelerini gündeme getirebilir özellikle iletişim alanında. Bir kardeş, komşu ya da yakın çevrenden biriyle yüzleşmeler yaşanabilir. Ancak bu çatışmalar aslında daha derin gerçekleri açığa çıkarma potansiyeli taşıyor.

♑️ Satürn'ün Çocukları Oğlaklar

♑️ Satürn'ün Çocukları Oğlaklar

Bu hafta Oğlak burcu için kalpten gelen iletişim ile sağlam duruş arasında ince bir denge kurma zamanı. Genelde sağlam yapılar kurmayı, duygudan çok mantığa dayanmayı tercih etsen de, gökyüzü seni bu hafta yumuşamaya ve daha derin bir bağ kurmaya çağırıyor. İşte senin için haftanın öne çıkan başlıkları: Senin yönetici gezegenin Satürn’ün, şefkatli Venüs ile Balık burcunda kavuşması kalbinin daha fazla ön plana çıkmasına neden oluyor. Bu hafta kelimelerden çok “davranışların” ile sevgi göstermek, sadakat ve duyarlılık arasında köprü kurmak ön plana çıkabilir. Kardeşler, yakın çevre ya da komşularla kurduğun ilişkilerde bu temas çok belirgin olabilir. Samimi bir sohbet veya çözülmüş bir yanlış anlaşılma, aranızdaki bağı kalıcı şekilde güçlendirebilir. Bu Venüs-Satürn kavuşumu aynı zamanda Uranüs'ten destek alıyor yani bazı içgörüler bir anda, beklenmedik şekilde gelebilir. Belki geçmişte sıradan gördüğün bir konuşma, bu kez sende derin bir aydınlanma yaratır. Kalıplaşmış düşünce tarzlarının dışına çıkmak, özellikle de duygular söz konusu olduğunda, bu hafta seni ileri taşıyabilir. Hafta ortasında gerçekleşen Son Çeyrek Ay, seni zihinsel olarak biraz boşaltmaya ve gereksiz katılıkları geride bırakmaya çağırıyor. 'Her şeyi kontrol altında tutmalıyım' duygusu yerine, “duygularımı paylaşabilirim ve bu beni zayıflatmaz” farkındalığına geçebilirsin. Bu enerji sana içsel olarak büyük bir rahatlama getirebilir. Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık, özellikle finansal meselelerde veya kişisel değerlerinde bir farkındalık yaratabilir. Belki bir para meselesiyle ilgili önemli bir konuşma ya da kendinle ilgili “gerçekte neye değer veriyorum?” diye sorduğun bir içsel sorgulama gündeme gelir. Bu enerji yoğun olabilir ama seni kendi öz gücüne daha sağlam bir şekilde bağlayabilir.

♒️ Uranüs'ün Çocukları Kovalar

Bu hafta senin için, adeta bir 'kimim ve neden buradayım?' temasıyla iç içe geçiyor. Gökyüzündeki dinamikler, özellikle senin bireyselliğini, değerlerini ve hayat yolundaki duruşunu sorgulamana (ve yeniden tanımlamana) sebep olabilir. Haftaya burcunda başlayan Son Çeyrek Ay, adeta eski bir deriyi soyup atmak gibi bir his getirebilir. Artık seni temsil etmeyen davranış kalıplarını, tarzını, hatta bazı sosyal maskeleri bırakma zamanı. Özellikle geçmişte işe yarayan ama şimdi seni sınırlandıran yönlerini serbest bırakmak özgürleştirici olabilir. Pazartesi günü, Venüs'ün yöneticin Uranüs ile yaptığı uyumlu açı; değerlerin, paranla ilişkin ya da neyin senin için 'gerçekten önemli' olduğuna dair sürpriz farkındalıklar getirebilir. Belki beklenmedik bir para haberi gelir, belki de içten içe seni mutlu eden şeyin başka bir şey olduğunu fark edersin.

Ayrıca bu açı, yaratıcı bir projeye başlamak, sanatsal bir şey üretmek ya da kendine maddi/manevi anlamda daha fazla değer vermeye başlamak için çok elverişli.Mars’ın senin burcundaki Plüton’a karşıtlığı. Bu enerji oldukça yoğun ve dönüştürücü. Kendini ifade ederken, biriyle (özellikle güçlü bir figürle) karşı karşıya gelebilirsin. Bu belki bir patron, bir aile büyüğü ya da seni uzun zamandır şekillendirmiş bir inanç olabilir. Ancak bu yüzleşmeler, seni bastırmak için değil, gerçek 'sen'i ortaya çıkarmak için var.

Neptün'ün Çocukları Balıklar

Bu hafta senin için, tam anlamıyla “bırak ve güven” haftası gibi… İçsel sezgilerinle gerçekliğin arasında bir köprü kurman gereken bir dönemdesin. Bir yandan her şeyi planlayıp güvence altına alma arzusu, diğer yandan evrenin senin için daha büyük bir akışı olduğuna dair derin bir iç bilgi arasında kalabilirsin ve işin güzelliği, bu ikisi aslında birbirini tamamlayabilir. Senin modern yöneticin Neptün’ün Ay ve Mars ile yaptığı uyumlu açılar, ilham perilerini senin için göreve çağırıyor gibi. Özellikle Pazartesi günü, yaratıcı projelere başlamak, bir rüya günlüğü tutmak ya da sadece “olmak” için harika bir zaman. Bu aynı zamanda sezgisel olarak maddi kaynakları çekme potansiyelini de taşıyor  yani parayı mantıkla değil, sezgiyle yönetmek sana şaşırtıcı yollar açabilir. Perşembe günü Ay burcuna geçiyor ve bu seni daha da duyarlı, daha da içe dönük hale getirebilir. Ama bu hassasiyet bir zayıflık değil bu, senin süper gücün. Ay hâlâ Son Çeyrek evresindeyken, seni duygusal olarak yoran, artık sana hizmet etmeyen inançları, alışkanlıkları, hatta ilişkileri bırakmak için mükemmel bir zaman.

Bu haftanın ana teması bu soru:

'Ne kadar kontrol etmeliyim, ne kadar bırakmalıyım?'

Ve cevabı şu olabilir: 'İkisini de.'

Yani evrenle birlikte çalışmak; sezgini dinleyerek adım atmak. Planlarını oluştur ama onların katı olmadığını bil. Akışa güvenerek o planların yeniden şekillenmesine izin ver.

NOT: Haftalık burç yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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