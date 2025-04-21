21- 27 Nisan 2025 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta senin için hem duygusal hem de ilişkisel anlamda dönüştürücü etkiler taşıyor, özellikle de Yengeç ile kurduğun bağlar gündemde. Ay’ın Kova’daki başlangıcıyla haftaya biraz mesafeli ama düşünsel olarak net başlıyorsun. Bu mesafe aslında seni koruyor; derinlerde yatan duyguları objektif bir şekilde görmeni sağlıyor. Son Çeyrek Ay sana şunu söylüyor: “Artık sana hizmet etmeyen duygusal bağları bırak.” Bu ister eski bir ilişki dinamiği, ister içselleştirilmiş bir inanç ya da alışkanlık olsun, büyümek için yüklerinden kurtulman gerekiyor. Pazartesi günü, Ay’ın hem Mars’a hem de Güneş’e karşı yaptığı zorlu açılar yüzünden içsel bir gerilim hissedebilirsin. Kalbin bir yöne, dış dünyadaki beklentiler başka bir yöne çekebilir seni. Bu çatışma yüzeye taşımak istemediğin bazı duyguları aydınlatabilir ama aynı zamanda onları dönüştürme fırsatını da verir. Özellikle ilişkilerde “idare etme” yerine artık “açık konuşma” vakti gibi. Perşembe günü, Ay’ın Balık burcuna geçişi adeta bir merhem gibi gelecek. Daha yumuşak, şefkatli bir enerjiyle duygusal iyileşmeye alan açıyor. Manevi yönünü beslemek, meditasyon, dua ya da doğayla bağlantıya geçmek sana iyi gelebilir. Ve bu enerji, son zamanlardaki çalkantıları daha yüksek bir bilinçten görmeni sağlayacak. Bu hafta teslimiyetle güç arasında denge kurmak, hem ilişkilerde hem de kendi iç dünyanda büyük bir fark yaratabilir. Sence seni en çok zorlayan şey: bırakmak mı, tutunmak mı?

♌️ Güneş'in Çocukları Aslanlar

Mars’ın burcundaki varlığı seni motive ediyor, enerjini zirveye taşıyor ama bu yüksek voltajlı güç aynı zamanda patlamaya hazır bir gerilim de oluşturuyor. Adeta içindeki aslan hem kükremek hem de korunmak istiyor tutkuyla ilerlemek ile sağlam kalmak arasında bir ikilem hissedebilirsin. Güneş’in Boğa’ya geçişi, seni istikrar ve huzur arayışına çekiyor ama Mars ise 'hadi, bir şeyleri harekete geçirelim' diyor. Özellikle Pazartesi günü, Güneş-Mars karesi seni biraz huysuz, belki sabırsız yapabilir. Bu enerji çok yaratıcı bir patlamaya da dönüşebilir; mesele, onu bastırmadan ama sağlıklı bir şekilde yönlendirmekte. Dans etmek, spor yapmak, yaratıcı projelere yönelmek tam bu enerjiyi kanalize etmenin yolları olabilir.

Cuma gününe gelindiğinde, Mars’ın Plüton’la karşıtlığı sahneye çıkar. Bu, ilişkilerde güç savaşları, kıskançlık, kontrol ya da sınır sorunlarını gündeme getirebilir. Ama aynı zamanda seni derinlemesine dönüştürecek bir karşılaşma ya da yüzleşmeyi de beraberinde getirebilir. Kısacası, bu hafta ego testten geçiyor. Peki soralım: Güç sende mi, yoksa sen gücünle ne yapacağını bilen biri misin? Son Çeyrek Ay da seni artık seni yansıtmayan ilişkilerden, rollerden ya da sosyal kabuklardan özgürleştirmeye çağırıyor. Bu bir “yeniden doğuş” haftası olabilir eğer sahneyi kendi iç ışığınla aydınlatmayı seçersen.

Sence seni bu hafta en çok zorlayan şey sabit kalmak mı, değişime cesaret etmek mi?

♍️ Merkür'ün Çocukları Başaklar

Sevgili Başak, bu hafta tam anlamıyla senin için “zihin ve sezgi senfonisi”! Yönetici gezegenin Merkür’ün Plüton ile kurduğu bağlantı, adeta büyüteçle ruhuna bakmanı sağlıyor. Zihinsel keskinliğin zirvede ama bu sefer sadece veriler, analizler değil; sezgisel derinlik de seninle birlikte çalışıyor. O yüzden mantıklı gelmeyen ama “içine doğan” şeyleri de küçümseme. Bu hafta içgörülerin hem zihinle hem kalple besleniyor. Pazartesi günü özellikle dikkat çekici. Merkür-Plüton uyumu, hem iş hem kişisel hayatında yıllardır çözüm bulamadığın konulara dair ani aydınlanmalar getirebilir. Belki bir alışkanlığın neden seni tıkadığını fark edersin ya da biriyle ilgili sezgisel olarak uzun süredir hissettiklerini zihinsel olarak da çözersin. Son Çeyrek Ay sana şöyle fısıldıyor: “Sadece alıştığın için yaptığın şeyleri bırak.” Özellikle çalışma alışkanlıkların ya da sağlık rutinlerin gündeme gelebilir. Artık seni beslemeyen, sadece “yapmış olmak için yapılan” şeylere veda etmek zamanı. Daha sezgisel, daha şefkatli bir yol mümkün.

Perşembe günü Ay Balık burcuna geçtiğinde, odağın daha çok ilişkiler ve iş birliklerine yöneliyor. Partnerliklerde sezgi, anlayış ve empati ön plana çıkıyor. Belki de bir ilişkiye sadece zihinle değil, kalple de bakma zamanı gelmiştir. Bu hafta sana “denge” sorusu soruluyor gibi: Aklın mı, kalbin mi? Belki de cevap her ikisiyle birlikte, daha uyumlu bir yolda ilerlemek.