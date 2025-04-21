21- 27 Nisan 2025 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta Oğlak burcu için kalpten gelen iletişim ile sağlam duruş arasında ince bir denge kurma zamanı. Genelde sağlam yapılar kurmayı, duygudan çok mantığa dayanmayı tercih etsen de, gökyüzü seni bu hafta yumuşamaya ve daha derin bir bağ kurmaya çağırıyor. İşte senin için haftanın öne çıkan başlıkları: Senin yönetici gezegenin Satürn’ün, şefkatli Venüs ile Balık burcunda kavuşması kalbinin daha fazla ön plana çıkmasına neden oluyor. Bu hafta kelimelerden çok “davranışların” ile sevgi göstermek, sadakat ve duyarlılık arasında köprü kurmak ön plana çıkabilir. Kardeşler, yakın çevre ya da komşularla kurduğun ilişkilerde bu temas çok belirgin olabilir. Samimi bir sohbet veya çözülmüş bir yanlış anlaşılma, aranızdaki bağı kalıcı şekilde güçlendirebilir. Bu Venüs-Satürn kavuşumu aynı zamanda Uranüs'ten destek alıyor yani bazı içgörüler bir anda, beklenmedik şekilde gelebilir. Belki geçmişte sıradan gördüğün bir konuşma, bu kez sende derin bir aydınlanma yaratır. Kalıplaşmış düşünce tarzlarının dışına çıkmak, özellikle de duygular söz konusu olduğunda, bu hafta seni ileri taşıyabilir. Hafta ortasında gerçekleşen Son Çeyrek Ay, seni zihinsel olarak biraz boşaltmaya ve gereksiz katılıkları geride bırakmaya çağırıyor. 'Her şeyi kontrol altında tutmalıyım' duygusu yerine, “duygularımı paylaşabilirim ve bu beni zayıflatmaz” farkındalığına geçebilirsin. Bu enerji sana içsel olarak büyük bir rahatlama getirebilir. Mars ile Plüton arasındaki karşıtlık, özellikle finansal meselelerde veya kişisel değerlerinde bir farkındalık yaratabilir. Belki bir para meselesiyle ilgili önemli bir konuşma ya da kendinle ilgili “gerçekte neye değer veriyorum?” diye sorduğun bir içsel sorgulama gündeme gelir. Bu enerji yoğun olabilir ama seni kendi öz gücüne daha sağlam bir şekilde bağlayabilir.
♒️ Uranüs'ün Çocukları Kovalar
Bu hafta senin için, adeta bir 'kimim ve neden buradayım?' temasıyla iç içe geçiyor. Gökyüzündeki dinamikler, özellikle senin bireyselliğini, değerlerini ve hayat yolundaki duruşunu sorgulamana (ve yeniden tanımlamana) sebep olabilir. Haftaya burcunda başlayan Son Çeyrek Ay, adeta eski bir deriyi soyup atmak gibi bir his getirebilir. Artık seni temsil etmeyen davranış kalıplarını, tarzını, hatta bazı sosyal maskeleri bırakma zamanı. Özellikle geçmişte işe yarayan ama şimdi seni sınırlandıran yönlerini serbest bırakmak özgürleştirici olabilir. Pazartesi günü, Venüs'ün yöneticin Uranüs ile yaptığı uyumlu açı; değerlerin, paranla ilişkin ya da neyin senin için 'gerçekten önemli' olduğuna dair sürpriz farkındalıklar getirebilir. Belki beklenmedik bir para haberi gelir, belki de içten içe seni mutlu eden şeyin başka bir şey olduğunu fark edersin.
Ayrıca bu açı, yaratıcı bir projeye başlamak, sanatsal bir şey üretmek ya da kendine maddi/manevi anlamda daha fazla değer vermeye başlamak için çok elverişli.Mars’ın senin burcundaki Plüton’a karşıtlığı. Bu enerji oldukça yoğun ve dönüştürücü. Kendini ifade ederken, biriyle (özellikle güçlü bir figürle) karşı karşıya gelebilirsin. Bu belki bir patron, bir aile büyüğü ya da seni uzun zamandır şekillendirmiş bir inanç olabilir. Ancak bu yüzleşmeler, seni bastırmak için değil, gerçek 'sen'i ortaya çıkarmak için var.
Neptün'ün Çocukları Balıklar
Bu hafta senin için, tam anlamıyla “bırak ve güven” haftası gibi… İçsel sezgilerinle gerçekliğin arasında bir köprü kurman gereken bir dönemdesin. Bir yandan her şeyi planlayıp güvence altına alma arzusu, diğer yandan evrenin senin için daha büyük bir akışı olduğuna dair derin bir iç bilgi arasında kalabilirsin ve işin güzelliği, bu ikisi aslında birbirini tamamlayabilir. Senin modern yöneticin Neptün’ün Ay ve Mars ile yaptığı uyumlu açılar, ilham perilerini senin için göreve çağırıyor gibi. Özellikle Pazartesi günü, yaratıcı projelere başlamak, bir rüya günlüğü tutmak ya da sadece “olmak” için harika bir zaman. Bu aynı zamanda sezgisel olarak maddi kaynakları çekme potansiyelini de taşıyor yani parayı mantıkla değil, sezgiyle yönetmek sana şaşırtıcı yollar açabilir. Perşembe günü Ay burcuna geçiyor ve bu seni daha da duyarlı, daha da içe dönük hale getirebilir. Ama bu hassasiyet bir zayıflık değil bu, senin süper gücün. Ay hâlâ Son Çeyrek evresindeyken, seni duygusal olarak yoran, artık sana hizmet etmeyen inançları, alışkanlıkları, hatta ilişkileri bırakmak için mükemmel bir zaman.
Bu haftanın ana teması bu soru:
'Ne kadar kontrol etmeliyim, ne kadar bırakmalıyım?'
Ve cevabı şu olabilir: 'İkisini de.'
Yani evrenle birlikte çalışmak; sezgini dinleyerek adım atmak. Planlarını oluştur ama onların katı olmadığını bil. Akışa güvenerek o planların yeniden şekillenmesine izin ver.
NOT: Haftalık burç yorumlarınızı Güneş Yükselen ve Ay burcunuz ile birlikte okuyunuz.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.