21 - 27 Ekim Haftasının Sayı Sekansı 2025

Hayatımız birçok güzel şeyle ve bir sürü başka küçük dikkat dağıtıcı şeyle dolu olabilir ancak 9. evrensel yıl bizi gerçekten önemli olan şeylere daha fazla zaman ayırabilmek için gereksiz unsurları ortadan kaldırmaya teşvik ediyor.

Çok önemli olmayan şeyler için sinirlenmek veya evlerimizi ihtiyacımız olmayan şeylerle doldurmak için rutin alışveriş çılgınlıklarına kapılmak gibi hafif yıkıcı alışkanlıklar, genellikle eksik olabilecek diğer alanlardan dikkat dağıtır. Enerjimizi ve kaynaklarımızı basitçe gerekli olmayan yerlerde harcamaktan kaçınırsak, bu yılın enerjisinin en büyük faydasını deneyimleyeceğiz.

2025 ufukta büyük değişikliklerin olabileceğini gösterir. Sıkışmış, engellenmiş veya ilham almış hissediyorsanız) büyük değişimlerin olabileceğini ortaya koyar. Şimdilik, bu dönüşümler sahne arkasında gerçekleşiyor olabilir. Başka bir deyişle, kilit karar vericiler hala seçenekleri değerlendiriyor. Ancak beş, doğru yolda olduğunuzu gösteren bir melek sayısı olarak görünür.

Gökler rehber, yolumuz ışık olsun.

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