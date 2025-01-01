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2025 Yılında Dünya'da Türkiye'de Neler Olacak?

etiket 2025 Yılında Dünya'da Türkiye'de Neler Olacak?

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.01.2025 - 21:21 Son Güncelleme: 01.01.2025 - 21:22

Teknolojinin büyülü dünyasında kaybolan ruhlarımız uyanacak! Dengelerin yeniden yapılanıp ahlaki değerlerin önemine sarılacağımız enerjiler ile yeni bir döngünün kapıları aralanıyor.

2025 yılının numerolojik sayı sekansı 9, Mars’ın sayısıdır. 2025’in  büyük bir bölümün sonunu işaret ediyor. Numerolojide 2025, 9 evrensel yıl (2+0+2+5=9) olarak kabul edilir ve 9, 2026'da (2+0+2+6=10 ve 1+0=1) yeni bir 1 ile yeniden başlamadan önce bir döngünün tamamlanmasını ve sonuçlanmasını temsil eder.

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2025'in toplamı 9'a eşittir (2+0+2+5=9)

2025'in toplamı 9'a eşittir (2+0+2+5=9)

Bu yılın enerjisi, 9 numaranın yönetici gezegeni Mars tarafından yönetiliyor. Bununla birlikte, ve sayıları 2025'in enerjilerini şekillendirmede de çok önemlidir. Ay’ın sayısı (2 numara) ve Merkür’ün sayısı (5 numara) daha dengeli ve dinamik bir yıla katkıda bulunur. Ay'ın besleyici enerjisi ve Merkür'ün iletişimsel doğasıyla güçlenen Mars'ın etkisi, hem tutku hem de duygusal duyarlılığın bir karışımını yaratır.

2025'te 2 numaranın hakimiyeti, Ay'ın güçlü bir etkisini gösterir, duygusal hassasiyeti artırır ve onu insanların normalden daha derin hissedebileceği bir yıl haline getirir. Bu, kararların mantıktan ziyade duygular tarafından yönlendirildiği duygusal dengesizliklere yol açabilir. Bununla birlikte, 5 numaranın dengeleme gücü istikrar getirmeye yardımcı olacak ve duygusal ayaklanmalar meydana gelebilirken, uyumu yeniden sağlamak için güçlü bir itici güç olacağını düşündürecektir.

9 numaranın etkisi, özellikle din, kast veya yönetimle ilgili konularda sosyal huzursuzluk veya protestolar olarak ortaya çıkabilecek artan tutkulara yol açabilir. Mahkemelerden veya hükümetlerden güçlü duygular uyandıran ve halka açık gösterilere yol açan kararlar görebiliriz. Bununla birlikte, 5 sayısının sakinleştirici etkisinin bu tür gerilimleri çözmeye yardımcı olacağını ve büyük aksaklıklar olmadan barışı yeniden sağlayacağının göstergesi.

2025 numerolojisi, gençlerin bu yıl özellikle huzursuz hissedebileceğini gösteriyor. İşsizlikle mücadele edenler, hükümetleri genç neslin ihtiyaçlarını karşılayan önlemler almaya zorlayarak endişelerini dile getirebilirler. Ayrıca kadınlar ve marjinal toplulukları yükseltmeye odaklanabilecek politika değişikliklerini ve kararlar dünya ve ülkemizde etkili olabilir. Genel olarak 2025, başlangıçtaki bazı çalkantılardan sonra olumlu bir sonuç potansiyeli ile zorlukların ve çözümlerin karışımı olacak bir yıl.

Bir değişim ve düzeltmeler yılı 2025

2025 Çin Astrolojisine göre Yılan yılı olacak. 29 Ocak 2025'te başlayıp 16 Şubat 2025'te sona erecek. Yin enerjisi dünya da hâkim olacak. Yin ve erkek prensibi içeren Yang'in ahenkli ve dengeli birleşimidir. Yin başlangıçta var olan kara denizi simgeler. Yang ise, gök ve aydınlığın sembolüdür. Doğada bütün olaylar bu iki ilkeye dayandırılır.

Vadiler Yin ise, dağlar Yang'dir. Biri su ise, diğeri ateştir. Biri alıcı ve diğeri vericidir, Yin'de biraz Yang vardır ve aynı şekilde Yang'da da biraz Yin vardır. Bu kavram, Jung (Yung okunur) psikolojisinde yer alan anima ve animus'a tekrarlanır. Jung'a göre her erkeğin ve kadının şuur derinliklerinde karşı cinsin bir unsuru vardır ve o unsur sayesinde onda karşı cinsin bir ideal imgesi oluşmaktadır. Çin Zodyak, her yıl farklı bir hayvanla temsil edilen 12 yıllık bir döngüde çalışır. 2025'te Zodyak döngüsündeki altıncı hayvan olan Yılan Yılı'na giriyoruz.  2025 yılanın bilge ve sezgisel enerjisini getiriyor. Bilgeliği ve dönüşümü simgeleyen yılan, kişisel gelişim ve değişim için fırsatlar sunar fark edip seçimlerini gelişimden yana yapanlar için.

Batı ve Hint astroloji sistemlerine göre 2025

Batı ve Hint astroloji sistemlerine göre 2025

7 Aralık 2024 - 24 Şubat 2025 Mars retro seyrinde olacak. Mars savaşların ve cesaretin gezegenidir. Özellikle 21 Ocak 2025’e kadar rahunun da etkisi ile dünyada savaşlar, denizlerde savaşlar yağmurlar, tsunami, depremler ve Ukrayna – Rusya, Orta Doğu ve Avrupa’da en zorlu enerjilerin çarpışmasına tanıklık edeceğiz. Mars 3 Nisan 2025’te Yengeç burcuna geri dönecek ve 7 Haziran 2025’te Aslan burcunda seyrine devam edecek. 28 Mayıs 2025 ‘te Ay düğümleri burç değiştirecek ve 28 Mayıs 2025’e kadar dünya genelinde en zorlu enerjileri etkili kılacak. Aslan burcundaki Mars ve Ketu birleşmesi özellikle bu tarih aralığında dünya genelinde casusluk terör saldırıları, suikastlar ve ortaya çıkacak, bilgi veri videoların dünya siyasetinde sarsıcı durumlara neden olacağını işaret etmekte.

Mars İkizler ve Yengeç burçlarında 1997 - 2008 yıllarında olduğu dönemlerde dünyanın pek çok ülkesinde emlak piyasaları çöktü fiyatlar birkaç ay içerisinde yüzde 50’ye kadar düştü. 2025 yılında da gayrimenkul piyasalarında büyük bir düşüşe tanıklık edebiliriz. Mars doğum haritalarımızda mülkiyet ve dördüncü ev ile ilişkilidir. Bu denden Mars, Yengeç ve İkizler burçlarında olduğunda konut piyasalarında büyük bir düşüş dönüşüm olması muhtemeldir. 2025’te gayrimenkul sektöründe büyük bir dönüşüme tanıklık edeceğiz.

Venüs 20 Ocak 2025’te Kova burcunda Satürn ile zorlayıcı bir konumda olacak ve Yengeçteki Mars onlara eşlik ederken özellikle 29 Mart 2025  - 13 Nisan 2025 döngüsünde beş gezegen dizilimi seller, tsunami, depremler, uluslararası ilişkilerde ani ve büyük krizlere tanıklık edebiliriz.  Bu döngü de borsada olumsuz koşullar ve petrol fiyatlarının beklentilerin üzerinde artışını deneyimleyebiliriz.

Mart 2025'e dikkat!

Şöyle bir 18 Eylül - 3 Ekim 2024’te gerçekleşen Ay ve Güneş tutulmalarını hatırlayalım. Ülkeler arasındaki gerginlikleri 15 Kasım 2024’e kadar tırmandırdı ve pek çok trajediye tanıklık ettik. 29 Mart 2025’teki Güneş tutulması özellikle dünyanın güney ve güney doğu kesiminde kaos ve karmaşaya neden olabilir. Bu enerjiler altında perakende yatırımcıları zarar görebilir ve dünya genelinde ekonomik anlamda büyük bir durağanlık yaşanabilir. Ayrıca Mart ile Mayıs ayları arasında dünya ve ülke gündemimizde medya, politikacılar, ünlü isimler ve dini liderler etrafında çok sayıda skandal göreceğimizi düşünüyorum.

Ayrıca tutulmanın akabinde okyanus kıyıları, deniz tabanı, ormanlar ve orman görevlileri balık ve deniz ürünleri ile ilgili olumsuzluklar ve deniz çevresinde yaşayan insanları derinden etkileyecek sorunlar yaşanabilir.  Yine bu geçiş sırasında ünlü kadınları hedef alan olaylar parlamento üyelerinin arasında hastalık ani ölümler, arazi tarım ve savunma sanayi ile güçlü mevzuatlar yürürlüğe girebilir. Dünya çapında etkili olacak bir protesto ve soysal hareketlenmeye tanıklık edebiliriz. Balık burcundaki gezegen geçişleri ile bir başka bağlantı da uzay araştırmalarıdır.

Dikkat! Satürn ve Rahu kavuşumu 1968 yılında meydana gelmişti. Satürn sorumluluğu disiplini sınırlamaları Rahu gölge benliğimizde var olan arzu ve isteklerimizi temsil eder. Bunların kavuşması sosyal kargaşaya neden olur.

Mart 1968’de Rahu ve Satürn, Balık burcunda birleştiği zaman meydana gelen büyük olaylara göz atalım.

ABD’nin Ghandi’si olarak adlandırılan sivil haklar lideri Martin Luther King suikaste uğradı.

Çekoslovakya’daki Sovyet ve Varşova Paktı Ülkeleri arasında yaşananlar.

Türkiye’de olanları da hatırlayalım:

8 Mart Bolvadin yakınlarında bir otobüs kazasında 22 yolcu yaşamını yitirdi.

17 Mart İstanbul yakınlarında bir otobüs kazasında 33 yolcu yaşamını yitirdi.

29 Mart Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul’da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Satürn’ün döngüsü 29, Rahu’nun döngüsü 18 küsur yıl; Mars döngüsü 27 yıldır.

Satürn’ün döngüsü 29, Rahu’nun döngüsü 18 küsur yıl; Mars döngüsü 27 yıldır.

Savaşları temsil eden gezegen Marstır. İlk dünya savaşı 1914’ te başladı; şimdi 108 yıl ekleyerek 27’nin katı 2022’de, 24 Şubat 2022 Rusya Ukrayna savaşı başladı Orta Doğu ve Avrupa’nın vekalet savaşına dahil olduğunu görüyoruz ve Mart 2025 Güneş tutulmasından sonra Kuzey Kore ve Güney Kore kavgası 18 Eylül - 3 Ekim Çin Tayvan gerginliği ortaya çıkabilir. Dünya ekonomisi Mart Nisan 2025 döngüsünde sarsıldıktan sonra daha iyi etkiler ile karşı karşıya olacak. Haziran 2025 itibari ile dünya daha olumlu gezegen geçişleri ile karşı karşıya olacak 2025 Eylül ayına kadar.

Satürn Kova burcunda 29 Mart 2025 Balık burcuna geçiyor neler ön planda olacak?

Satürn karma ve adaleti temsil eder. Aynı zamanda zorlukları, gecikmeleri, ölümleri de yönetir. Kitlelerin ve demokrasinin gezegenidir. Satürn geri harekette olduğunda eski çözülmemiş sorunları gündeme getirir. Geçmişte çözülmemiş sorunlar yüzleşmek zorunda bırakır. Öğrendiğimiz dersleri yaşanacak olaylarda kullanma zamanı.  Satürn Kova burcunda geri hareketteyken ülke başkaları ile ilgili pek çok olay ve değişime tanık olduk. 

Bu geçiş altında sadece güçlü liderler ayakta kalacak ve yeterince verimli olamayan liderler statü kaybı yaşayacaklar.

Yasa dışı faaliyetler ile ilgili yaptırımlar altın rezervlerinin ortaya çıkması ve altın ihracatı ile ilgili gelişmeler dünya genelinde sel, siklon (atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtınadır.) Orman yangınları gibi doğal afetler gerçekleşebilir.

·      Kimyasallar ve gübre üretiminde büyüme

·      Nato ülkelerinin zor sorunlar ile karşı karşıya kalması

·      ABD ve Rusya ilişkilerinde şaşırtıcı olaylar ve ABD doları ile ilgili meseleler

·      Elektrikli araçlar ile ilgili sorunlar, benzinli ve dizel araç alternatifleri ciddi sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilir.

·      İsrail, İran, İsrail, Lübnan ilişkilerinde gerginlikler. Bunun yanı sıra savaşta olan ülkeler arasında geçici bazı anlaşmalar söz konusu olabilir.

·      Enerji ve ilaç sektörü ile ilgili yaptırımlar ve ortaya çıkacak gerçekler

·      Hindistan hükümeti ile ilgili gelişmeler mevzuat düzenlemeleri

dünya gündeminde yer alacaktır.

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2025’te toprak, tarım, altyapıda güçlü reformlar, büyüyecek bir savunma sanayinde önemli gelişmeler yaşanacak.

Türkiye’de hükümette bazı yapılanmalar, yeni kararlar, politikalarda ya da yöneticilerde değişiklikler, Haziran/Temmuz'dan sonra büyük bir mali iyileşme ile karşılaşacağımız enerjiler hakim olacak. Türkiye çok güçlü bir doğum haritasına sahiptir. Ve 2025’in Haziran ayından itibaren son derece olumlu gezegen geçişleri ile güçlenecek. Özellikle madde kullanımı ile ilgili yaptırımlar, yasa dışı bahis ve işler ile ilgili skandallar ve gelişmeler, karanlık enerjinin kontrol altına alınarak aydınlık gelişmelerin etkili olmasını sağlayacak.

Donald Trump; 14 Haziran 1946 gününde, New York (ABD), saat 10:54 doğum zamanı bilgilerine  göre yapılan değerlendirme ile, Navamsa haritasında Satürn Yengeç burcundadır. Satürn yaşam sonunu ile ilgili ipuçları verir. Trump doğum haritasında çok güçlü bir Satürn yerleşimine sahiptir. Bu yerleşim uzun bir ömüre işaret eder. Kariyerini yöneten Venüs de doğum haritasında çok güçlü konumda. Seçim sürecinde zorlu bir Satürn döngüsünden geçti fakat büyük gezegen periyodu Jüpiter dasa uğramış olduğu suikastten sağ çıkmasında önemli bir etken oldu. Doğum haritasında ki güçlü yerleşimler onu başkan yapıp zirveye taşımıştır fakat büyük sorunlar kendisini ve ülkesini zorlayacak.

2025'te dört tutulma gerçekleşecek.

2025'te dört tutulma gerçekleşecek.

14 Mart'ta tam bir Ay tutulması.

29 Mart'ta kısmi Güneş tutulması.

7 Eylül'de tam bir Ay tutulması.

21 Eylül'de kısmi Güneş tutulması.

Eylülde gerçekleşecek tutulmalar dünya ve ülkemiz için oldukça büyük dönüşümleri etkili kılarken, doğa olayları ülkemizin güneyi, güney doğusu ve Orta Anadolu bölgelerinde ciddi risklere neden olabilir.

2025'te inandığı gibi yaşayanlar ayrıştırıp ötekileştirmeyenler, özündeki iyiyi beslemeyi seçerek gelişimin içinde yer alanlar, gel geç ilişkiler yerine kalıcı beraberlikler için fedakarlık edip sevebilmenin sevilmenin kıymetini bilenler, ön yargısız öğrenmeye açık olanlar, kendinin en iyi versiyonunu yaşama yansıtma mücadelesi olanlar 2025 gökyüzü enerjilerinin kazananları olacaklar.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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