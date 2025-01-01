2025 Yılında Dünya'da Türkiye'de Neler Olacak?
Teknolojinin büyülü dünyasında kaybolan ruhlarımız uyanacak! Dengelerin yeniden yapılanıp ahlaki değerlerin önemine sarılacağımız enerjiler ile yeni bir döngünün kapıları aralanıyor.
2025 yılının numerolojik sayı sekansı 9, Mars’ın sayısıdır. 2025’in büyük bir bölümün sonunu işaret ediyor. Numerolojide 2025, 9 evrensel yıl (2+0+2+5=9) olarak kabul edilir ve 9, 2026'da (2+0+2+6=10 ve 1+0=1) yeni bir 1 ile yeniden başlamadan önce bir döngünün tamamlanmasını ve sonuçlanmasını temsil eder.
2025'in toplamı 9'a eşittir (2+0+2+5=9)
Bir değişim ve düzeltmeler yılı 2025
2025 Çin Astrolojisine göre Yılan yılı olacak. 29 Ocak 2025'te başlayıp 16 Şubat 2025'te sona erecek. Yin enerjisi dünya da hâkim olacak. Yin ve erkek prensibi içeren Yang'in ahenkli ve dengeli birleşimidir. Yin başlangıçta var olan kara denizi simgeler. Yang ise, gök ve aydınlığın sembolüdür. Doğada bütün olaylar bu iki ilkeye dayandırılır.
Vadiler Yin ise, dağlar Yang'dir. Biri su ise, diğeri ateştir. Biri alıcı ve diğeri vericidir, Yin'de biraz Yang vardır ve aynı şekilde Yang'da da biraz Yin vardır. Bu kavram, Jung (Yung okunur) psikolojisinde yer alan anima ve animus'a tekrarlanır. Jung'a göre her erkeğin ve kadının şuur derinliklerinde karşı cinsin bir unsuru vardır ve o unsur sayesinde onda karşı cinsin bir ideal imgesi oluşmaktadır. Çin Zodyak, her yıl farklı bir hayvanla temsil edilen 12 yıllık bir döngüde çalışır. 2025'te Zodyak döngüsündeki altıncı hayvan olan Yılan Yılı'na giriyoruz. 2025 yılanın bilge ve sezgisel enerjisini getiriyor. Bilgeliği ve dönüşümü simgeleyen yılan, kişisel gelişim ve değişim için fırsatlar sunar fark edip seçimlerini gelişimden yana yapanlar için.
Batı ve Hint astroloji sistemlerine göre 2025
Mart 2025'e dikkat!
Şöyle bir 18 Eylül - 3 Ekim 2024’te gerçekleşen Ay ve Güneş tutulmalarını hatırlayalım. Ülkeler arasındaki gerginlikleri 15 Kasım 2024’e kadar tırmandırdı ve pek çok trajediye tanıklık ettik. 29 Mart 2025’teki Güneş tutulması özellikle dünyanın güney ve güney doğu kesiminde kaos ve karmaşaya neden olabilir. Bu enerjiler altında perakende yatırımcıları zarar görebilir ve dünya genelinde ekonomik anlamda büyük bir durağanlık yaşanabilir. Ayrıca Mart ile Mayıs ayları arasında dünya ve ülke gündemimizde medya, politikacılar, ünlü isimler ve dini liderler etrafında çok sayıda skandal göreceğimizi düşünüyorum.
Ayrıca tutulmanın akabinde okyanus kıyıları, deniz tabanı, ormanlar ve orman görevlileri balık ve deniz ürünleri ile ilgili olumsuzluklar ve deniz çevresinde yaşayan insanları derinden etkileyecek sorunlar yaşanabilir. Yine bu geçiş sırasında ünlü kadınları hedef alan olaylar parlamento üyelerinin arasında hastalık ani ölümler, arazi tarım ve savunma sanayi ile güçlü mevzuatlar yürürlüğe girebilir. Dünya çapında etkili olacak bir protesto ve soysal hareketlenmeye tanıklık edebiliriz. Balık burcundaki gezegen geçişleri ile bir başka bağlantı da uzay araştırmalarıdır.
Dikkat! Satürn ve Rahu kavuşumu 1968 yılında meydana gelmişti. Satürn sorumluluğu disiplini sınırlamaları Rahu gölge benliğimizde var olan arzu ve isteklerimizi temsil eder. Bunların kavuşması sosyal kargaşaya neden olur.
Mart 1968’de Rahu ve Satürn, Balık burcunda birleştiği zaman meydana gelen büyük olaylara göz atalım.
ABD’nin Ghandi’si olarak adlandırılan sivil haklar lideri Martin Luther King suikaste uğradı.
Çekoslovakya’daki Sovyet ve Varşova Paktı Ülkeleri arasında yaşananlar.
Türkiye’de olanları da hatırlayalım:
8 Mart Bolvadin yakınlarında bir otobüs kazasında 22 yolcu yaşamını yitirdi.
17 Mart İstanbul yakınlarında bir otobüs kazasında 33 yolcu yaşamını yitirdi.
29 Mart Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul’da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.
Satürn’ün döngüsü 29, Rahu’nun döngüsü 18 küsur yıl; Mars döngüsü 27 yıldır.
2025’te toprak, tarım, altyapıda güçlü reformlar, büyüyecek bir savunma sanayinde önemli gelişmeler yaşanacak.
Türkiye’de hükümette bazı yapılanmalar, yeni kararlar, politikalarda ya da yöneticilerde değişiklikler, Haziran/Temmuz'dan sonra büyük bir mali iyileşme ile karşılaşacağımız enerjiler hakim olacak. Türkiye çok güçlü bir doğum haritasına sahiptir. Ve 2025’in Haziran ayından itibaren son derece olumlu gezegen geçişleri ile güçlenecek. Özellikle madde kullanımı ile ilgili yaptırımlar, yasa dışı bahis ve işler ile ilgili skandallar ve gelişmeler, karanlık enerjinin kontrol altına alınarak aydınlık gelişmelerin etkili olmasını sağlayacak.
Donald Trump; 14 Haziran 1946 gününde, New York (ABD), saat 10:54 doğum zamanı bilgilerine göre yapılan değerlendirme ile, Navamsa haritasında Satürn Yengeç burcundadır. Satürn yaşam sonunu ile ilgili ipuçları verir. Trump doğum haritasında çok güçlü bir Satürn yerleşimine sahiptir. Bu yerleşim uzun bir ömüre işaret eder. Kariyerini yöneten Venüs de doğum haritasında çok güçlü konumda. Seçim sürecinde zorlu bir Satürn döngüsünden geçti fakat büyük gezegen periyodu Jüpiter dasa uğramış olduğu suikastten sağ çıkmasında önemli bir etken oldu. Doğum haritasında ki güçlü yerleşimler onu başkan yapıp zirveye taşımıştır fakat büyük sorunlar kendisini ve ülkesini zorlayacak.
2025'te dört tutulma gerçekleşecek.
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