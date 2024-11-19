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2025 Yılbaşı Gecesini Uygun Kristalleriniz ve Mottonuz ile Karşılayın

etiket 2025 Yılbaşı Gecesini Uygun Kristalleriniz ve Mottonuz ile Karşılayın

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 08:20

Kişisel doğum haritası analizimizi yaptırdığımızda hangi gezegenimizin zayıf ve güçsüz durumda olduğunu öğrenir ve o gezegenin renk ve kristallerini belirlenmesi ile yaydığı titreşimle olumsuz, negatif ilerleyen enerjileri kontrol altına alıp doğru bir enerji akışı sağlayabiliriz. Bu konuda özellikle Hint Astrolojisinde binlerce yıldır başarı ile uygulanan yöntemler vardır. Güneş burcumuza göre uygun kristallerimizi doğru kullandığımızda ruhsal ve bedensel anlamda birçok rahatsızlığımıza şifa bulabiliriz. Kristaller daha doğrusu doğanın kendi içinde doğal bir şekilde meydana gelen her şey mutlaka belli bir enerjiyi içinde barındırmaktadır. Evrende hiçbir şey sebepsiz yere yaratılmamıştır. Hiçbir burcun kristali yoktur. Her burcun bir yönetici gezegeni ve yönetici gezegeni ile ilişkilendirilmiş bir kristali doğal taşı vardır. Yılbaşı gecesini burçlarımızın yönetici gezegenine göre belirlenmiş renk ve kristalleri kullanarak enerjimizi yükselterek gökyüzünün olumlu enerjilerinden daha fazla faydalanabiliriz.  2025 uyanış, arınma, şifa, maddi-manevi zenginlikler yılı olsun. Sizler de yılbaşı gecesi burcunuzun yönetici gezegenine uygun kristaller ile yıl boyu gezegen geçişlerinin enerjileri ile uyumlanın ve arının.

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Yılınız şans, aşk, bereket dolu geçsin

Yılınız şans, aşk, bereket dolu geçsin

2025 Çin Astrolojisine göre YILAN Yılı.

Şanslı Sayılar: Yılan Yılı için şanslı sayılar 2, 3, 8 ve 9'dur.

Şanslı Çiçekler: Bu yılın şanslı çiçekleri zambak, orkide 

Şanslı Yönler: Birincil yön güney ve güneydoğudur.

Koç burcu 2025 Mottosu: Arınıyor şifalanıp bilgeliğimi tüm yaşamsal alanlarımda etkili kılmanın mükafatını alıyorum. 

2025 Koç Burcu Kristali: Yeryüzünün en güçlü kristallerinden Shiva Lingam ve Yılancık taşı. 

Boğa Burcu 2025 Mottosu: Her anda tüm hücrelerim ile yenileniyor her anda gelişip yüksek bilincimin en yücesini işimde  kararlarımda sağlığımda ilişkilerim  ve sevgimde bütünleştirmenin mucizelerini yaşıyorum. 

Boğa Burcu Kristali: Firuze ve Yeşim kullanabilirsiniz. 

İkizler Burcu 2025 Mottosu: Acılarımı sevgi ile şifalandırdım. Kendimin en iyi ve doğru versiyonunu tüm yaşamsal alanlarımda kabul ettirebilmenin şükründeyim. 

İkizler Burcu Kristali: Pirit Florit kristallerini kullanabilirsiniz. 

Yengeç Burcu 2025 Mottosu: Korku kaygı ve bağımlılıklarımdan arındım doğru ve sağlıklı ruhum ve bedenim ile yaşamımı dönüştürmenin mucizelerindeyim. 

Yengeç Burcu Kristali: Labradorit Terahertz Shiva Lingam kristallerini kullanabilirsiniz. 

Aslan Burcu 2025 Mottosu: Anne ve baba soyumun atalarından çocukluğumun acı ve travmalarından özgürleştim seviyor seviliyor kendime barışmanın madden manen zenginliklerini yaşıyorum. 

Aslan Burcu Kristali: Terahertz ve Agat kullanabilirsiniz. 

Başak Burcu 2025 Mottosu: Tüm bağlılık ve bağımlılıklarımı korkularımı şifalandırmanın özgürlüğü ile anka kuşu olup küllerimden doğabilmenin zenginliklerini yaşıyorum. 

Başak Burcu Kristali: Yeşim ve Florit kullanabilirsiniz. 

Terazi Burcu 2025 Mottosu: Aşkta işte sağlıkta değerli olduğumu hissettirenler bir olduğum biz olduğum en yüce hayırlı anların mucizelerindeyim. 

Terazi Burcu Kristali: Beyaz Mercan ve Yılancık taşı kullanabilirsiniz.  

Akrep Burcu 2025 Mottosu: Hedeflerimi belirleyerek kararlılık ve inançla gerçekleştirmeyi seçiyorum. Sevdiklerim ve sevenlerim ile harika anlarda sevginin bütünlüğündeyim. 

Akrep Burcu Kristali: Terahertz   ve Lal taşı kullanabilirsiniz. 

Yay Burcu 2025 Mottosu: Hatalarımı, yanlışlarımı fark ediyor, düzeltip dönüşerek yarım kalmışlıklarımı tamamlamayı, olgunlukla maddi manevi mükafatları almayı seçiyorum. 

Yay Burcu Kristali: Sodalit ve Shiva Lingam   kullanabilirsiniz. 

Oğlak Burcu 2025 Mottosu: Ruhum, bedenim, zihnim ile şifalanmayı, yenilenmeyi seçiyor hedeflerimi gerçekleştirebilmenin şükrünü ve sevgisini yaşıyorum. 

Oğlak Burcu Kristali: Terahertz ve   Aura Kuvars   kullanabilirsiniz. 

Kova Burcu 2025 Mottosu: Yenilenebilmenin yeniden başlayabilmenin huzuru şifası ve sevgisindeyim. Korunuyor arınıyor güçleniyorum. 

Kova Burcu Kristali: Akuamarin ve Yeşil Turmalin kullanabilirsiniz. 

Balık Burcu 2025 Mottosu: Tüm karanlıklarımdan kaygılarımdan arınmanın şifası ile yaşamımı yeniden yapılandırabilmenin güzelliklerindeyim. 

Balık Burcu Kristali: Mercan ve Mavi Topaz kullanabilirsiniz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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