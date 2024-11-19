2025 Yılbaşı Gecesini Uygun Kristalleriniz ve Mottonuz ile Karşılayın

2025 Çin Astrolojisine göre YILAN Yılı.

Şanslı Sayılar: Yılan Yılı için şanslı sayılar 2, 3, 8 ve 9'dur.

Şanslı Çiçekler: Bu yılın şanslı çiçekleri zambak, orkide

Şanslı Yönler: Birincil yön güney ve güneydoğudur.

Koç burcu 2025 Mottosu: Arınıyor şifalanıp bilgeliğimi tüm yaşamsal alanlarımda etkili kılmanın mükafatını alıyorum.

2025 Koç Burcu Kristali: Yeryüzünün en güçlü kristallerinden Shiva Lingam ve Yılancık taşı.

Boğa Burcu 2025 Mottosu: Her anda tüm hücrelerim ile yenileniyor her anda gelişip yüksek bilincimin en yücesini işimde kararlarımda sağlığımda ilişkilerim ve sevgimde bütünleştirmenin mucizelerini yaşıyorum.

Boğa Burcu Kristali: Firuze ve Yeşim kullanabilirsiniz.

İkizler Burcu 2025 Mottosu: Acılarımı sevgi ile şifalandırdım. Kendimin en iyi ve doğru versiyonunu tüm yaşamsal alanlarımda kabul ettirebilmenin şükründeyim.

İkizler Burcu Kristali: Pirit Florit kristallerini kullanabilirsiniz.

Yengeç Burcu 2025 Mottosu: Korku kaygı ve bağımlılıklarımdan arındım doğru ve sağlıklı ruhum ve bedenim ile yaşamımı dönüştürmenin mucizelerindeyim.

Yengeç Burcu Kristali: Labradorit Terahertz Shiva Lingam kristallerini kullanabilirsiniz.

Aslan Burcu 2025 Mottosu: Anne ve baba soyumun atalarından çocukluğumun acı ve travmalarından özgürleştim seviyor seviliyor kendime barışmanın madden manen zenginliklerini yaşıyorum.

Aslan Burcu Kristali: Terahertz ve Agat kullanabilirsiniz.

Başak Burcu 2025 Mottosu: Tüm bağlılık ve bağımlılıklarımı korkularımı şifalandırmanın özgürlüğü ile anka kuşu olup küllerimden doğabilmenin zenginliklerini yaşıyorum.

Başak Burcu Kristali: Yeşim ve Florit kullanabilirsiniz.

Terazi Burcu 2025 Mottosu: Aşkta işte sağlıkta değerli olduğumu hissettirenler bir olduğum biz olduğum en yüce hayırlı anların mucizelerindeyim.

Terazi Burcu Kristali: Beyaz Mercan ve Yılancık taşı kullanabilirsiniz.

Akrep Burcu 2025 Mottosu: Hedeflerimi belirleyerek kararlılık ve inançla gerçekleştirmeyi seçiyorum. Sevdiklerim ve sevenlerim ile harika anlarda sevginin bütünlüğündeyim.

Akrep Burcu Kristali: Terahertz ve Lal taşı kullanabilirsiniz.

Yay Burcu 2025 Mottosu: Hatalarımı, yanlışlarımı fark ediyor, düzeltip dönüşerek yarım kalmışlıklarımı tamamlamayı, olgunlukla maddi manevi mükafatları almayı seçiyorum.

Yay Burcu Kristali: Sodalit ve Shiva Lingam kullanabilirsiniz.

Oğlak Burcu 2025 Mottosu: Ruhum, bedenim, zihnim ile şifalanmayı, yenilenmeyi seçiyor hedeflerimi gerçekleştirebilmenin şükrünü ve sevgisini yaşıyorum.

Oğlak Burcu Kristali: Terahertz ve Aura Kuvars kullanabilirsiniz.

Kova Burcu 2025 Mottosu: Yenilenebilmenin yeniden başlayabilmenin huzuru şifası ve sevgisindeyim. Korunuyor arınıyor güçleniyorum.

Kova Burcu Kristali: Akuamarin ve Yeşil Turmalin kullanabilirsiniz.

Balık Burcu 2025 Mottosu: Tüm karanlıklarımdan kaygılarımdan arınmanın şifası ile yaşamımı yeniden yapılandırabilmenin güzelliklerindeyim.

Balık Burcu Kristali: Mercan ve Mavi Topaz kullanabilirsiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.