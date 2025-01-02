2025 Ocak Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 13 Festival ve Konser

Hem romantiklik olmaz biraz da eğlenmek lazım. 4 Ocak'ta İrem Derici geliyor! Jolly Joker Ankara'da sahne alacak İrem Derici'ye enerjinizi toplayıp gidin çünkü hem çok eğleneceksiniz hem de çılgınlar gibi dans edeceksiniz! Yeni yıla çok iyi bir başlangıç diyebilir miyiz?