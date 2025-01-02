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2025 Ocak Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 13 Festival ve Konser

etiket 2025 Ocak Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 13 Festival ve Konser

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 14:01

2025'e şöyle neşeyle ve coşkuyla girmeye ne dersiniz? Toplanın, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklere şöyle bir göz atıyor ve içinden bize en uygununu seçiyoruz. Hazırsan hadi başlayalım!

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1. Sagopa Kajmer - İstanbul

1. Sagopa Kajmer - İstanbul

25 Ocak'ta rap müziğe doymak isteyenleri buraya alalım! Hayal Kahvesi Aqua Florya'da düzenlenecek konser ile Sagopa'nın eşsiz parçalarına eşlik ederken çok keyifli vakit de geçireceğinize eminiz. Rap müzik dinleyenler ve sevenler için kaçırılmaması gereken bir konser!

2. Haluk Levent - İstanbul

2. Haluk Levent - İstanbul

Hem kişiliğini hem de şarkılarını sevdiğimiz Haluk Levent 17 Ocak'ta İstanbul'da konser veriyor. Elfida'yı bağıra çağıra söyleyebileceğimiz bir konser hepimize çok iyi gelecek gibi duruyor. Hemen bilet bakmaya başladınız değil mi?

3. Hayko Cepkin - İstanbul

3. Hayko Cepkin - İstanbul

25 Ocak'ta Beyoğlu'nda Hayko Cepkin konserine gitmeye ne dersiniz? İçinizdeki enerjiyi atabileceğiniz, keyifli mi keyifli bir konser... Holly Stone'da gerçekleşecek konser Hayko Cepkin'i dinlemek için çok iyi bir fırsat.

4. Melek Mosso - İzmir

4. Melek Mosso - İzmir

24 Ocak'a plan yapmayın çünkü Melek Mosso konseri var. Özellikle 'Hayatım Kaymış' albümü ile büyük beğeni toplayan Melek Mosso hem sesi hem de sahne performansı ile herkesi çok etkileyecek!

5. Redd - İzmir

5. Redd - İzmir

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşecek olan konserin tarihi 25 Ocak. Hem atmosfer hem de Redd'in eşsiz şarkıları ile çok ama çok keyifli bir konser olacak gibi duruyor. Gitmeden Redd'in şarkılarını iyice ezberlemeyi unutmayın!

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6. Can Ozan - İzmir

6. Can Ozan - İzmir

Can Ozan ile birlikte aşk dolu şarkılar dinlemeye ne dersiniz? Gerçekten de bu dünyada Can Ozan parçaları diye bir şey var, kendine özgü tarzı olan... 24 Ocak'ta Hangout PSM'de sahne alacak, şimdiden planlarınızı yapın!

7. Cem Adrian - Ankara

7. Cem Adrian - Ankara

Cem Adrian ile konserde derin düşüncelere dalmaya hazır mısınız? Hazırlanın çünkü 18 ve 19 Ocak'ta Cem Adrian Ankara'ya geliyor! Eşi benzeri olmayan sesi ile hem romantik hem de kalbimize dokunan bir gece geçirmek herkese çok iyi gelecek!

8. İrem Derici - Ankara

8. İrem Derici - Ankara

Hem romantiklik olmaz biraz da eğlenmek lazım. 4 Ocak'ta İrem Derici geliyor! Jolly Joker Ankara'da sahne alacak İrem Derici'ye enerjinizi toplayıp gidin çünkü hem çok eğleneceksiniz hem de çılgınlar gibi dans edeceksiniz! Yeni yıla çok iyi bir başlangıç diyebilir miyiz?

9. Emir Can İğrek - Ankara

9. Emir Can İğrek - Ankara

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Emir Can İğrek'in konserleri şarkılara eşlik etmeyi seven biriyseniz çok ama çok iyi! 24 Ocak'ta Jolly Joker'de sahne alacak Emir Can İğrek konseri için favori şarkınız hangisi?

10. Gökhan Türkmen - Adana

10. Gökhan Türkmen - Adana

Adana, haydi hazırlan çünkü Gökhan Türkmen geliyor! Ay sonu yani 31 Ocak'ta Jolly Joker Adana'da gerçekleşecek olan konserde hem Gökhan Türkmen'in sesi hem de orkestrasının mükemmelliği ocak ayını çok daha güzel bir ay haline getirecek eminiz.

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11. Gazapizm - Eskişehir

11. Gazapizm - Eskişehir

Eskişehir'in konserleri meşhurdur. Ee bu bir de Gazapizm konseri ile birleşirse... 31 Ocak'ta Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek konser için planlarınızı yapın çünkü Gazapizm sahnede yine harikalar yaratacak gibi duruyor!

12. Ati242 - Eskişehir

12. Ati242 - Eskişehir

Ocak ayında Eskişehir'de rap müziği hakim diyebilir miyiz? 12 Ocak'ta Milyon Performance Hall Eskişehir'de gerçekleşecek olan konserde Ati242 herkesi çok eğlendirecek gibi duruyor. Siz de şimdiden 12 Ocak'a hiç plan yapmayın!

13. Ceza - Mersin

13. Ceza - Mersin

24 Ocak'a hiçbir plan yapmayın Mersinliler çünkü Ceza geliyor! Jolly Joker Mersin'de sahne alacak Ceza'yı dinlemeye muhakkak gidin çünkü canlı performansı bu dünyada görmeniz gerekenler arasında! Ee hazırsanız hadi bilet almaya!

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Begüm
Begüm
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