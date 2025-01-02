2025 Ocak Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 13 Festival ve Konser
2025 Ocak Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 13 Festival ve Konser
2025'e şöyle neşeyle ve coşkuyla girmeye ne dersiniz? Toplanın, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklere şöyle bir göz atıyor ve içinden bize en uygununu seçiyoruz. Hazırsan hadi başlayalım!
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1. Sagopa Kajmer - İstanbul
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2. Haluk Levent - İstanbul
3. Hayko Cepkin - İstanbul
4. Melek Mosso - İzmir
5. Redd - İzmir
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6. Can Ozan - İzmir
7. Cem Adrian - Ankara
8. İrem Derici - Ankara
9. Emir Can İğrek - Ankara
10. Gökhan Türkmen - Adana
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11. Gazapizm - Eskişehir
12. Ati242 - Eskişehir
13. Ceza - Mersin
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