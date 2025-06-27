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2025’in Şık ve Trend Bebek Arabaları: Moda Tutkunlarına Özel Seçkiler

etiket 2025’in Şık ve Trend Bebek Arabaları: Moda Tutkunlarına Özel Seçkiler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.06.2025 - 09:25

Bebek arabalarının bile modası var!

Hem stil sahibi hem de fonksiyonel bir model bulmak isteyen ebeveynler için seçenek çok ama doğru olanı bulmak zor. Neyse ki artık şıklık ve konfor bir arada. Kraliyet ailesinin tercihlerinden şehirli ebeveynlerin gözdesi modellere kadar, 2025’in en çok konuşulan bebek arabalarını senin için derledik.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Inglesina Aptica Glam Çift Yönlü Bebek Arabası

Inglesina Aptica Glam Çift Yönlü Bebek Arabası

Bebekli yaşamın şık konforu.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin tercihi olan Aptica Glam, stil sahibi ebeveynler için prestijli ve ultra konforlu bir seçim. Moda devleri Fendi, Dior ve Gucci gibi dünyaca ünlü markaların bebek arabası olarak da tercih ettiği bir modeldir.

  • İtalyan tasarımı ve üretimi

  • Çift yönlü kullanım, 3D nefes alan oturma ünitesi

  • Kışın yumuşak sırt konfor kılıfı, yazın ise file sırt desteği sayesinde terletmeyen yapı

  • Tam yatış ve uzayan ayak desteği ile 4 mevsim uyum

  • Tek el, tek hamlede katlanır ve açılır

  • Taşıma kapasitesi: 22 kg

  • Ağırlık: 10,4 kg

  • Büyük alt sepet ile alışveriş ya da parkta maksimum konfor

  • Bcycle geri satın alım garantisi ile büyüyen ihtiyaçlara uygun bir üst modele takas kolaylığı

Inglesina Aptica Glam Çift Yön Bebek Arabası

Inglesina Electa+ Çift Yönlü Bebek Arabası

Inglesina Electa+ Çift Yönlü Bebek Arabası

Şehirli ebeveynlerin akıllı seçimi.

Ultra hafif yapısı ve seyahat dostu tasarımıyla Electa+, yalnızca şık değil aynı zamanda çok pratik. Moda devlerinden Loro Piana’nın bebek arabası olarak da tercih ettiği bir modeldir.

  • İtalyan tasarımı ve üretimi

  • Çift yönlü kullanım, ayarlanabilir tutma kolu

  • Kendi kendine ayakta durur – kumaş asla yere değmez

  • Tek el, tek hamlede katlanır ve açılır

  • Taşıma kapasitesi: 22 kg

  • Ağırlık: Sadece 8,7 kg (şehir için ideal!)

  • Kapandığında valiz boyutunda, kolay taşınabilir

  • Geniş sepet, yumuşak dolgulu ayak örtüsü

  • Bcycle geri satın alım garantisi mevcuttur

Inglesina Electa+ Çift Yön Bebek Arabası

Inglesina Aptica XT Glam Çift Yönlü Bebek Arabası

Inglesina Aptica XT Glam Çift Yönlü Bebek Arabası

Şıklığın outdoor hali.

En zorlu zeminlerde bile konforlu sürüş sunan Aptica XT, sadece şehirde değil doğada da fark yaratır.

  • İtalyan tasarımı ve üretimi

  • Tüm zeminlere uygun lastikler, ayarlanabilir süspansiyon

  • Çift yönlü kullanım, 3D hava alabilen oturma ünitesi

  • Kışın yumuşak sırt konfor kılıfı, yazın ise file sırt desteği ile terletmeyen yapı

  • Tam yatış, uzayan ayak desteği

  • Tek el, tek hamlede katlanır ve açılır

  • Taşıma kapasitesi: 22 kg

  • Ağırlık: 12,6 kg

  • Yüksek oturma pozisyonu, tam konforlu uyku alanı

  • Bcycle geri satın alım garantisi mevcuttur

Inglesina Aptica XT Glam Çift Yön Bebek Arabası

Cybex Mios Bebek Arabası

Cybex Mios Bebek Arabası

Modern çizgilere sahip zarif bir seçenek.

Ebeveynlerin favorilerinden olan Mios, şehirde stil sahibi bir duruş sunuyor. 

  • Almanya tasarımı, Çin üretimi

  • Alüminyum şasi ve kompakt yapı

  • Çift yönlü kullanım

  • 3 hamlede katlanır, 2 hamlede açılır

  • Tam yatış açısı yok, eğimli pozisyonlar mevcut

  • Taşıma kapasitesi: 22 kg

  • Ağırlık: 9,8 kg

  • Ayarlanabilir tente, klasik Cybex çizgileri

  • Ancak oturma alanı dar olduğu için uzun süreli kullanımlarda yastık ihtiyacı doğurabiliyor

Mima Xari Bebek Arabası

Mima Xari Bebek Arabası

Görünümüyle dikkat çeken, tasarım odaklı bir model.

Tarzı ile fark yaratmak isteyen ebeveynler için ikonik bir seçim.

  • İspanya tasarımı, Çin üretimi

  • Sert dış kabuk yapısı ve yüksek oturma pozisyonu

  • 3 hamlede açılır ve katlanır

  • Çift yönlü kullanım mevcut, ancak oturma pozisyonları sınırlı

  • Taşıma kapasitesi: 17 kg

  • Ağırlık: 13,4 kg

  • Büyük tekerlekleri sayesinde konforlu sürüş

  • Ancak taşıma ve saklama açısından geniş yer kaplar

  • Şıklığı ön planda, fakat pratiklik arayanlar için ek çözümler gerekebilir

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Senin tarzın hangisi?

Bazıları için tasarım her şeydir, bazıları içinse kullanım kolaylığı vazgeçilmezdir.

2025’in en şık bebek arabaları listesinde her tarza, her yaşam şekline uygun bir model var.

Ama unutma:

👉 Tarz geçici, konfor kalıcı.

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mulan
mulan
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