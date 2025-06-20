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2025’in En Hafif Kabin Boy Bebek Arabası Hangisi? Babyzen Yoyo mu, Inglesina Quid2+ mı?

etiket 2025’in En Hafif Kabin Boy Bebek Arabası Hangisi? Babyzen Yoyo mu, Inglesina Quid2+ mı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.06.2025 - 16:35

Doğumdan itibaren seyahate uygun, kabin boy bebek arabası arayan ailelerin kafası karışık: Yıllardır adını sıkça duyduğumuz Babyzen Yoyo mu, yoksa son dönemin yıldızı haline gelen Inglesina Quid2+ mı?

Inglesina Quid2+, yalnızca daha hafif (5,9 kg) olmasıyla değil; tam dik oturuş ve 170°’ye kadar yatabilen sırt desteği, ayarlanabilir ayak dayanağı, gelişmiş süspansiyon sistemi, uzun tente + gözetleme penceresi, dahili yağmurluk, ön bar ve tek el tek hamleyle katlanıp kendi başına dik durabilme gibi detaylarıyla öne çıkıyor.

Tüm bu özellikleri travel sistem konforunda ama kabin boy hafifliğinde sunması sayesinde Quid2+, şehirli ebeveynlerin vazgeçilmez tercihlerinden biri haline geliyor.

Bu yazıda, kabin boy sınıfında Inglesina markasının öne çıkan modelleri Quid2+, Now ve Sketch ile tanışıyoruz. Üstelik her biri, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin tercih ettiği İtalyan markası olan Inglesina’nın konfor, zarafet ve mühendislik anlayışını yansıtıyor.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Inglesina Quid2+ Kabin Boy Bebek Arabası

Inglesina Quid2+ Kabin Boy Bebek Arabası

Travel sistem konforunda, kabin boy hafifliğinde.

  • 5,9 kg ağırlığıyla sınıfının en hafif, tam donanımlı modeli

  • Doğumdan itibaren 22 kg’a kadar kullanım ömrü

  • 30x42 cm geniş koltuk, tam dik oturuş ve 170° yatış sağlayan sırt desteği

  • Ayarlanabilir ayak dayanağı, uzun yolculuklarda ekstra konfor sunar

  • Katlandığında kendi başına dik durur, kumaşlar ve tutma kolu korunur

  • Tek el, tek hamlede katlanır; şehir yaşamı için ideal

  • Ön bar ve ön süspansiyon sistemi, güvenli ve konforlu sürüş sağlar

  • Dahili yağmurluk ile ekstra ürün almaya gerek kalmaz

  • Uzun tente + gözetleme penceresi, güneşli günlerde koruma sağlar

Detaylı bilgi ve satın alma için tıklayın.

Inglesina Now Kabin Boy Bebek Arabası

Inglesina Now Kabin Boy Bebek Arabası

Tek dokunuşla açılır, tek tuşla otomatik kapanır.

  • 7,2 kg ağırlığında; şehir içi kullanım için hafif ve çevik

  • Doğumdan itibaren 22 kg’a kadar taşıma kapasitesi

  • 32x48 cm geniş koltuk, tam dik oturuş ve 170° yatış sağlayan sırt desteği

  • Katlandığında dik durabilir, kumaşlar ve tutma kolu korunur

  • Otomatik kapanma özelliğiyle tek elle kullanım kolaylığı

  • Ön bar ve ön süspansiyon sistemi, güvenli ve konforlu sürüş sağlar

  • Uzun tente + gözetleme penceresi, güneşli günlerde koruma sağlar

  • Sade, modern ve şehirli tasarımıyla minimal stil severlere hitap eder

Detaylı bilgi ve satın alma için tıklayın.

Inglesina Sketch Bebek Arabası

Inglesina Sketch Bebek Arabası

Macera sever ailelerin vazgeçilmezi.

  • 6,9 kg ağırlığıyla hem taşınabilir hem sağlam

  • Doğumdan itibaren 17 kg’a kadar kullanım

  • 32x46 cm geniş koltuk, sırt ve ayak desteği ile her pozisyonda konfor

  • Tek el, tek hamle ile açılıp kapanır; hızlı ve zahmetsiz kullanım

  • Ön bar, ayarlanabilir emniyet kemeri ve dolgulu kayışlarla tam güvenlik

  • Uzun tente + gözetleme penceresi, güneşli günlerde koruma sağlar

  • Twin Sketch modeli, ikiz bebekler için alternatif sunar

Detaylı bilgi ve satın alma için tıklayın.

Bebeğiniz büyür, ihtiyaçlar değişir…

Inglesina Quid2+, Now ya da Sketch ile başladığınız yolculuk, ilerde başka bir modele evrilebilir. Neyse ki Inglesina’yı seçen ailelerin bir avantajı daha var:

BCYCLE takas ya da satış sistemiyle artık kullanmadığınız ürünleri değerinde geri verebilir, yeni ihtiyaçlarınıza yer açabilirsiniz.

Çünkü her yolculuk bir sonrakine hazırlıktır. 💛

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mulan
mulan
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