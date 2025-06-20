2025’in En Hafif Kabin Boy Bebek Arabası Hangisi? Babyzen Yoyo mu, Inglesina Quid2+ mı?

Doğumdan itibaren seyahate uygun, kabin boy bebek arabası arayan ailelerin kafası karışık: Yıllardır adını sıkça duyduğumuz Babyzen Yoyo mu, yoksa son dönemin yıldızı haline gelen Inglesina Quid2+ mı?

Inglesina Quid2+, yalnızca daha hafif (5,9 kg) olmasıyla değil; tam dik oturuş ve 170°’ye kadar yatabilen sırt desteği, ayarlanabilir ayak dayanağı, gelişmiş süspansiyon sistemi, uzun tente + gözetleme penceresi, dahili yağmurluk, ön bar ve tek el tek hamleyle katlanıp kendi başına dik durabilme gibi detaylarıyla öne çıkıyor.

Tüm bu özellikleri travel sistem konforunda ama kabin boy hafifliğinde sunması sayesinde Quid2+, şehirli ebeveynlerin vazgeçilmez tercihlerinden biri haline geliyor.

Bu yazıda, kabin boy sınıfında Inglesina markasının öne çıkan modelleri Quid2+, Now ve Sketch ile tanışıyoruz. Üstelik her biri, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin tercih ettiği İtalyan markası olan Inglesina’nın konfor, zarafet ve mühendislik anlayışını yansıtıyor.

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