2025 Düzce İmsakiye! Bugün Düzce İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Düzce İmsakiye! Bugün Düzce İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Ramazan ayı geldi çattı. İslam aleminin en önemli ve “11 aydan daha mübarek” sayılan Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı aynı zamanda. Müslüman alemi için önemli üç aylardan biri olan Ramazan’da İslamın temel şartlarından oruç ibadeti yerine getirilecek. Milyonlarca vatandaş iftar, sahur, imsak ve teravih saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet'in il il imsakiye yayımlamasıyla bu önemli vakitler de belli oldu. Peki, bugün Düzce için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Düzce'de bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Düzce imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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