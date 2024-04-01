2024 Yerel Seçim Sonucuna Göre AKP'den CHP'ye Geçen Yerleri Görünce Şaka Fırtınası Estirenlerden Seçmeler
2024 Yerel Seçim Sonucuna Göre AKP'den CHP'ye Geçen Yerleri Görünce Şaka Fırtınası Estirenlerden Seçmeler
2024 yerel seçim sonuçları açıklandı. Bazı iller sürpriz yaparak parti değiştirince sosyal medyada goygoylar eksik olmadı.
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Türkiye'nin nefesini tuttuğu 2024 yerel seçimleri nihayet bitti. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.
Sonuçlara göre sürpriz olan birçok il ve ilçe vardı. SK'nın kesin olmayan son verilerine göre AK Parti'den CHP'ye geçen iller şu şekilde: Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Bursa, Balıkesir, Adıyaman, Kilis, Giresun Zonguldak.
Bu değişiklik sosyal medya kullanıcılarını şaşırtınca espriler de havada uçuştu 👇
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