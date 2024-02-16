2024'ün İlk Büyük Yıldız Yağmuru Bu Hafta Sonu Türkiye'den de İzlenebilecek!

19 Şubat, Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece saat 04:00’te gerçekleşecek olan All Star maçında LeBron James liderliğindeki Batı Karması, Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığını yaptığı Doğu Karması ile karşılaşacak.

2024 All-Star’a özel olarak Stephen Curry ile Sabrina Ionescu da özel bir 3’lük yarışmasında karşı karşıya gelecek. WNBA oyuncusu Ionescu 2023 WNBA All-Star’ın üçlük yarışmasında final turunu 40 üzerinden 37 puan ile geçerek kırılması zor bir rekora imza atmıştı. Curry de NBA tarihinin en iyi şutörlerinden biri ve daha önce 2 kez All-Star’da üçlük yarışmasını kazanmıştı. Tek sezonda attığı 3.577 adet üçlük ile de NBA normal sezon rekorunu elinde bulunduruyor. Bu özel yarışma da Saturday Night’ta olacak.