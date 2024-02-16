2024'ün İlk Büyük Yıldız Yağmuru Bu Hafta Sonu Türkiye'den de İzlenebilecek!
2024'ün İlk Büyük Yıldız Yağmuru Bu Hafta Sonu Türkiye'den de İzlenebilecek!
2024’ün ilk büyük yıldız yağmurunun ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği merak ediliyordu. İşte yıldız yağmuru hakkında bilgiler!
2024’ün ilk büyük yıldız yağmuru NBA All-Star hafta sonu, S Sport Plus farkıyla Türkiye’den de izlenebilecek.
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