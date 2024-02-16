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2024'ün İlk Büyük Yıldız Yağmuru Bu Hafta Sonu Türkiye'den de İzlenebilecek!

2024'ün İlk Büyük Yıldız Yağmuru Bu Hafta Sonu Türkiye'den de İzlenebilecek!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
16.02.2024 - 13:39

2024’ün ilk büyük yıldız yağmurunun ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği merak ediliyordu. İşte yıldız yağmuru hakkında bilgiler!

2024’ün ilk büyük yıldız yağmuru NBA All-Star hafta sonu, S Sport Plus farkıyla Türkiye’den de izlenebilecek.

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Tüm Dünyanın Merakla Beklediği NBA All-Star Hafta Sonu S Sport Plus'ta!

Tüm Dünyanın Merakla Beklediği NBA All-Star Hafta Sonu S Sport Plus'ta!

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği, NBA All-Star etkinliği Rising Stars, Saturday Night ve All Star maçıyla, 3 günlük maraton olarak 17-19 Şubat tarihleri arasında canlı yayınla S Sport Plus’ta izleyiciyle buluşuyor.

Basketbol severlerin gün saydığı etkinlik All-Star 2024 Cumartesi saat 05:00’te Rising Stars ile açılışı yaparak üç günlük bir maratonla başlıyor. Rising Stars’da, Victor Wembanyama, Paolo Banchero, Chet Holmgren gibi ligin yükselen yıldızları ekranlara gelecek.

Pazar günü saat 04:00’te ise “Yetenek, Smaç ve 3 Sayı” yarışmaları ile geçecek Saturday Night canlı yayınla S Sport Plus’ta yayınlanacak.

All-Star 2024 klasikleşmiş formatına geri dönerek Doğu - Batı maçına sahne olacak

All-Star 2024 klasikleşmiş formatına geri dönerek Doğu - Batı maçına sahne olacak

19 Şubat, Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece saat 04:00’te gerçekleşecek olan All Star maçında LeBron James liderliğindeki Batı Karması, Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığını yaptığı Doğu Karması ile karşılaşacak.

2024 All-Star’a özel olarak Stephen Curry ile Sabrina Ionescu da özel bir 3’lük yarışmasında karşı karşıya gelecek. WNBA oyuncusu Ionescu 2023 WNBA All-Star’ın üçlük yarışmasında final turunu 40 üzerinden 37 puan ile geçerek kırılması zor bir rekora imza atmıştı. Curry de NBA tarihinin en iyi şutörlerinden biri ve daha önce 2 kez All-Star’da üçlük yarışmasını kazanmıştı. Tek sezonda attığı 3.577 adet üçlük ile de NBA normal sezon rekorunu elinde bulunduruyor. Bu özel yarışma da Saturday Night’ta olacak.

All Star Batı ve Doğu Konferansı Kadrolarında İlk 5’te Yer Alan İsimler

All Star Batı ve Doğu Konferansı Kadrolarında İlk 5’te Yer Alan İsimler

Batı Konferansında öne çıkan yıldızlar; LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) iken doğu konferansında öne çıkan yıldızlar ise; Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) olacak.

S Sport Plus’ta All Star’a Özel Kampanya

S Sport Plus’ta All Star’a Özel Kampanya

All-Star heyecanını S Sport Plus'ta yaşamak isteyenler, ssportplus.com üzerinden “ALLSTAR” kodunu kullanarak indirimli olarak üyelik sağlayabilirler.

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