2024 Gaziantep İmsakiye: Bugün Gaziantep İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Üç ayların sonuncusu ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başladı ve bu yıl tam 30 gün sürecek. Bu süre zarfında Müslümanlar, iftar sofralarında bir araya gelecek ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı imsakiye takvimini dikkatle izleyecekler. Biz de, ibadetlerini zamanında yerine getirmeyi arzu eden Gaziantep sakinlerine yönelik olarak 2024 yılı imsakiye takvimini paylaşıyoruz. Peki, bugün Gaziantep için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Bayram namazı kaçta?

İşte 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...