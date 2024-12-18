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2024 App Store En İyi Uygulamalar Açıklandı!

2024 App Store En İyi Uygulamalar Açıklandı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
18.12.2024 - 21:48

Yılın son günlerine yaklaşmışken App Store'un her sene olduğu gibi bu sene de açıkladığı 'En İyiler' ödüllerine birlikte bakalım dedik. Bu sene hangi uygulamalar ne ödüller almış, buyurun; 

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1. iPhone yılın uygulaması: Kino

1. iPhone yılın uygulaması: Kino

Kino veya bir diğer adıyla Pro Video Camera, önceden hazırlanmış taslaklarla ve şablonlarla en iyi sinematik videoları oluşturmanıza yarıyor. Bu taslaklar daha önce uzman film yapımcıları tarafından hazırlanıyor ve bir çekim sonrası ek uygulama olmadan Kino ile birlikte profesyonel kayıtlar alabilmeniz mümkün oluyor.

2. iPad yılın uygulaması: Moises

2. iPad yılın uygulaması: Moises

iPad üzerinde kullanabileceğini yılın uygulaması ise Moises oluyor. Bu uygulama, aslen bir müzik düzenleme ve editleme programı. Bu program sayesinde vokal değiştirebiliyor, müzikler üzerinde oynama yapabiliyor ve yapay zeka yardımıyla çeşitli müzikal kayıtlar almak mümkün oluyor.

3. Mac yılın uygulaması: Adobe Lightroom

3. Mac yılın uygulaması: Adobe Lightroom

Adobe Lightroom bildiğiniz üzere bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Bu sene Mac destekli bilgisayarlarda en çok tercih edilen uygulamaların başında geldi kendisi. Fotoğraf ve videoları Lightroom üzerinde dilediğiniz gibi düzenleme imkanınız bulunuyor. Aynı zamanda bu sene yapa zeka desteği sayesinde de düzenleme seçeneklerini çok daha yenilikçi bir konuma getirmiş durumda.

4. Apple Vision Pro yılın uygulaması: What If...? An Immersive Story

4. Apple Vision Pro yılın uygulaması: What If...? An Immersive Story

Marvel hayranlarının sevdiği What If...? serisi bu sene Apple Vision Pro gözlüklerine konuk oldu. Yılın uygulaması seçilmesinin yanı sıra en çok indirilenlerden de birisi kendisi.

5. Apple Watch yılın uygulaması: Lumy

5. Apple Watch yılın uygulaması: Lumy

Aslen bir takip ve planlama uygulaması olan Lumy, güneş ve ay döngüsünü de sunarak bir günü en verimli hale getirmeyi planlıyor. Özellikle bu sene kullanıcılar Lumy'i Apple Watch cihazlarında tercih etmiş durumda.

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6. Apple TV yılın uygulaması: F1 TV

6. Apple TV yılın uygulaması: F1 TV

Formula 1 yarışlarını takip etmek isteyenlerin kullandığı bir numaralı tercih olan F1 TV, bu sene App Store tarafından en iyi Apple TV uygulaması olarak seçilmiş durumda. Bu uygulamada F1 yarışlarını takip edebiliyor, puan tablolarına bakabiliyor ve hatta takım istatistiklerine de göz atabiliyorsunuz.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
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