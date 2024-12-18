2024 App Store En İyi Uygulamalar Açıklandı!

Adobe Lightroom bildiğiniz üzere bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Bu sene Mac destekli bilgisayarlarda en çok tercih edilen uygulamaların başında geldi kendisi. Fotoğraf ve videoları Lightroom üzerinde dilediğiniz gibi düzenleme imkanınız bulunuyor. Aynı zamanda bu sene yapa zeka desteği sayesinde de düzenleme seçeneklerini çok daha yenilikçi bir konuma getirmiş durumda.