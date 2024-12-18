2024 App Store En İyi Uygulamalar Açıklandı!
2024 App Store En İyi Uygulamalar Açıklandı!
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1. iPhone yılın uygulaması: Kino
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2. iPad yılın uygulaması: Moises
3. Mac yılın uygulaması: Adobe Lightroom
4. Apple Vision Pro yılın uygulaması: What If...? An Immersive Story
5. Apple Watch yılın uygulaması: Lumy
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6. Apple TV yılın uygulaması: F1 TV
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