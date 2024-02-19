20 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kendini iyileştirmeye odaklanmalısın. Ailevi konular, geçmiş yaralar ve çocukluk anıları zihnini meşgul edebilir. Chiron, köklerine bağlılığını ön plana çıkarabilir. Ebeveynlerinle barışmanın tam zamanı. Çünkü Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda kendine yeni bir yol çizme fırsatın var. İzin ver hayat seni iyileştirsin. Sen de içindeki şifalı gücün büyüklüğünü görmek için terapi ya da meditasyon yapabilirsin. Terapilerde bilinçaltında gizli kalmış acılarla vedalaşmaya odaklanmak isteyebilirsin.

Şimdi sıra sende! Profesyonel hayatında ön plana çıkan yardımsever, güçlü ve başarılı kişiliğinle özel hayatını da yönetebilirsin. Yeni bir sen, yeni bir hayat düzeni ve hikayeni yazmak için haklı bir gururla tam da buradan başla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...