20 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün geçmişle yüzleşebilirsin! Eskilerin birer birer açıldığı, geçmiş hesapların görüldüğü ve biraz da yorucu bir gün geçirebilirsin. Özellikle aile arasında bugüne kadar çokça gündeme gelen ancak bir türlü açıklığa kavuşmayan konular varsa, gerçekler su yüzüne çıkabilir.

Gizli kalan her şey, büyük sırlar ve derinlerdeki duyguların açığa çıkması ile hayata karşı bakış açın değişebilir. Bugün çok önemli gerçekleri öğrenecek, öğrenmek için büyük bir çaba da sarf edeceksin. Başarılı olduğunda ise sadece senin hayatında değil, tüm aile üyelerinin hayatında köklü değişimler yaşanmasını göze almalısın.

Tüm bunların sonunda geçmiş seni özgürleştirebilir! Bunu hiç beklemiyorsun belki de ama öğrendiklerin ve kendine dair yaşadığın farkındalıklarla bağlılıklarından kurtulabilirsin. Bu arada kendine yeni bir düzen de kurmayı düşünmeye başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...