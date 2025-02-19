20 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kararsılıkların hayatını etkileyebilir! Özellikle önemli konularda ve iş hayatında karşına pek çok belirsizliğin çıkmasına neden olabilir. Bir süredir vermekte güçlük çektiğin kararlar, ertelediğin süreçler bir anda karşına çıkabilir. Hatta işler biraz karışabilir!

Tam da bu aşamada hızlı karar vermek ve insiyatif kullanmak zorunda kalabilirsin. Lakin bu durumda çokça zorlanabilir ve hata yapmaya meyilli olabilirsin. Bu yüzden içinde bulunduğun süreci dikkatle yönetmelisin. Aklın ile kalbinin buluştuğu noktada doğru yolu bulabilirsin. Her kararını etraflıca düşünürken kararsız kaldığın anlarda kalbinin sesini de dinle.

Kalbinin sesi demişken! Romantik konularda da hislerine kulak ver. Bitmeyen bir ilişkiyi yeniden canlandırabileceğini, aşkta gurur olmadığını unutma. Bugün belki de ayrıldığın eski partnerine ikinci bir şans vermeyi düşünebilirsin. Emin olmadan harekete geçme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...