20 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün stresten uzaklaşmalısın! Kendine odaklanmalı, güçlenmek ve yenilenmek için harekete geçmelisin. Bu arada rutin kontrolleri ve basit bir check-up yaptırmayı da ihmal etme deriz. Özellikle bedensel anlamda hassas olduğun bu dönemde vücudunun sesini dinlemelisin. Kendini iyi hissedene kadar ne gerekiyorsa yapmalısın.

Belki rutinlerine biraz egzersiz, sağlıklı beslenme ve meditasyon gibi ruhsal ve bedensel anlamda sana iyi gelecek şeyler de ekleyebilirsin. Bu sayede her zamankinden dinç ve huzurlu olabilirsin.

Gelelim stresin ana kaynağına! Maddi kaygılar ve finansal sorunlar başına dert olabilir. Ama çözüme pek yakınsın. Akıllı adımlarla kârlı işlere imza atabilir, bugün maddi kazancını da artırabilirsin. 'İşte bu' dediğin fikri satmaktan korkma, göreceksin hayatındaki pek çok sorunu çözecek adım bu olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...