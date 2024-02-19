20 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün konuşmak istemiyor olabilirsin. Sessiz kalmak tam da ihtiyacın olan şey diye düşünüyor gibisin. Sükunet, huzur ve kendi iç dünyana dönmek gibi ihtiyaçların olabilir. Lakin günün bir hayli hareketli geçecek. İş ve finansal konularda yerine getirmen gereken sorumluluklarına odaklanabilirsin. Dikkat dağınıklığı ve kararsızlıklar bu konuda seni zorlayabilir. İkilemde kaldığın konularda karar vermek için acele etme. Bunun yerine Chiron'un yol gösterici gücüyle sezgilerine güven.

Gelelim özel hayatına. Bugün yanında olmasını istediğin kişi kalbinin gerçek sahibi! Artık itiraf etmenin zamanı gelmedi mi? Aşk sonsuza kadar sessiz kalmaz, bizden söylemesi. Birlikte sessiz kalmak bir çözüm olabilir ama ayrı kalmak sana iyi gelmeyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...