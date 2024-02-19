20 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün ruhuna iyi niyet ve cömertlik hakim olacak. Elinde ne varsa paylaşmayı isteyebilir, sevgi gibi yoğun ve kutsal duygularla inançlarına sığınma ihtiyacı duyabilirsin. Bugünü bir arınma gün olarak değerlendirebilirsin. Tabiri caizse, kendini affetme yolculuğun başlıyor... Chiron KAD açılanmasıyla ruhun adeta bir şifa arayışına giriyor.

İyileşmek için paylaşmak tam da senin tercih edebileceğin bir yöntem gibi görünüyor. Fakat bugün, sevgiyi ve sadakati de ön plana çıkarman gerekiyor. Zira seni iyileştirebilecek yegane güç: Sevgi! Ailen ve partnerinden özür dilemen gereken konular varsa, acele et. Onlarla dürüstçe konuş ve geçmiş davranışların için kendini açıklayarak eski hayal kırıklıklarını sonlandır. Şimdi yeni yolculuklara hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...