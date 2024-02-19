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20 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

20 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 19:01

İş, iş, iş... Hayatınızın merkezindeki başarı ve iş tutkusu nedeniyle ihmal ettiklerinizi hatırlamanın zamanı geldi! Peki, 20 Şubat Salı gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün profesyonel hayatına öncelik verebilirsin. İşkolik kişiliğini ortaya çıkaran Chiron, proje sunumu ve fikir toplantılarında seni destekliyor. Yüksek IQ ve pratik zekanla iyi bir yönetici olduğunu kanıtlamak için harika bir gün. Tuttuğunu koparan, titiz, düzenli ve disiplinli kişiliğinle elde edemeyeceğin pek de bir şey yok. İşte bu öz güveninin kaynağı! Gelelim sosyal yaşantına! Biliyoruz çokça işin var ve aklın her daim işte, fakat bugün dostlarının da sana ihtiyacı var. 

Ne dersin bir akşam yemeği sana da iyi gelmez mi? Zira Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda çok çalışarak geçireceğin üç günlük yoğun iş döneminde beslenme konusuna da dikkat etmelisin. Kendini işe verdiğinde adeta her şeyi unutuyorsun. Bu durum sağlığın kadar partnerini de etkiliyor. Aman dikkat aşk ihmale gelmez! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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