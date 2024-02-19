20 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün profesyonel hayatına öncelik verebilirsin. İşkolik kişiliğini ortaya çıkaran Chiron, proje sunumu ve fikir toplantılarında seni destekliyor. Yüksek IQ ve pratik zekanla iyi bir yönetici olduğunu kanıtlamak için harika bir gün. Tuttuğunu koparan, titiz, düzenli ve disiplinli kişiliğinle elde edemeyeceğin pek de bir şey yok. İşte bu öz güveninin kaynağı! Gelelim sosyal yaşantına! Biliyoruz çokça işin var ve aklın her daim işte, fakat bugün dostlarının da sana ihtiyacı var.

Ne dersin bir akşam yemeği sana da iyi gelmez mi? Zira Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda çok çalışarak geçireceğin üç günlük yoğun iş döneminde beslenme konusuna da dikkat etmelisin. Kendini işe verdiğinde adeta her şeyi unutuyorsun. Bu durum sağlığın kadar partnerini de etkiliyor. Aman dikkat aşk ihmale gelmez! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...