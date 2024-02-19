20 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ortaklık ve bağlılık konuları gündeminde olabilir. Bu konulara ilişkin sorunlarda, kendini suçlu hissediyor olabilirsin. Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda içini kemiren suçluluk hissi ise yersiz olabilir. Zira sevgiyle beslediğin ilişkilerinde her şeyin yolunda gideceği bir gün seni bekliyor. Olumsuzluklara odaklanmak yerine mutlu olmaya çalışmalısın. Kuruntular ilişkilerini etkilemeden önce her şeyin yolunda olup olmadığını teyit etmeli, sorun yoksa yoluna devam etmelisin.

Belki de hislerini ortakların ya da partnerinle paylaşmalısın. Kurduğun iletişimde beden diline dikkat etmeli tedirgin değil kendinden emin olmalısın. Bu arada tatlı telaşlar ve heyecanlar da seni bekliyor. Güzel hislerin seni sarmasına izin ver. Günün ikinci yarısı sürprizlerle ve neşeli haberlerle dolu olacak. Tüm haftanı etkileyecek güzel haberler aile yaşantının seyrini olumlu yönde değiştirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...