20 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün risk almaktan kaçınmalısın! Bir yandan adım adım yeni aya gidiyoruz, bir yandan da Balık dönemindeyiz. Yani özellikle risk alırken farkında bile olmadan hislerinle hareket edebilirsin. Haliyle yanılabilir, güç ve para kaybedebilirsin.

İşte tam da bu yüzden, yatırım ve girişim süreçlerinde dikkatli olmalısın! Detayları göz ardı etmemeli, sözleşme ve anlaşmalardan önce rasyonel verileri inceleyerek kârlılığını değerlendirmeye almalısın. Bu aşamada ortaklık ilişkilerine de dikkat et deriz. Karşı tarafa verdiğin imtiyazlar bir süre sonra seni yorabilir.

Tüm bunlar olurken, güzel şeyler de olmuyor değil! Duygularına kapılmanın her zamankinden kolay olduğu bu dönem aşkı bulabilirsin. Romantik bir yakınlaşma ile hislerini tamamen açabileceğin ve kendini yanında iyi hissettiğin o kişiyi tanımak üzere olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...